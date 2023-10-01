Akbank Emekli Promosyonlarında Ekim Ayı Düzenlemesi! Promosyon Fiyatları Ne Kadar?

Ekonomik sıkıntılarla mücadele eden emekliler için umut ışığı parlıyor. Son dönemlerde emeklilere yönelik potansiyel maaş artışı fırsatları yakından takip ediliyor. Yaklaşık 17 milyon emekli, ek zam beklentisi taşırken, Cumhuriyet ikramiyesi heyecanı da sürüyor. Maaşlarında iyileşme umudu taşıyan emekliler için müjdeli bir haber geldi. Milyonlarca emekliye ekonomik ferahlık getirecek olan, geri ödemesiz ve karşılıksız emekli promosyonunun duyurusu Akbank tarafından yapıldı.

Akbank'tan Emekliye Özel Promosyon Fırsatı

Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan düşük zammın ardından, milyonlarca emekli ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. Bu süreçte, bankaların sunduğu emekli promosyon kampanyaları emekliler için bir nefes oluyor. Akbank ise bu konuda öne çıkıyor. Akbank, emekli maaşı alanlara promosyon fırsatı sunarak, maaşlarını Akbank'a taşıyanlara minimum 7.000 TL'lik destek sağlayacak. Ayrıca, Akbank, emeklilere düşük faizli kredi fırsatları ve bir dizi avantaj sunuyor.

Akbank Emekli Promosyonları: Kazanç ve Avantajlarla Dolu

Akbank, emekli müşteri kitlesini artırmayı hedefliyor ve bu doğrultuda emekli maaşını Akbank'a taşıyanlara cazip fırsatlar sunuyor. Akbank'ın sunduğu yeni promosyon destekleri şu şekildedir:

0 – 3.499 TL maaş aralığına sahip emeklilere 4.200 TL,

3.500 TL – 7.499 TL maaş aralığına sahip emeklilere 4.850 TL,

7.500 TL – 9.999 TL maaş aralığına sahip emeklilere 6.250 TL,

10.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 7.000 TL destek.

Akbank'tan emekli promosyonu alabilmenin sigorta türüne bağlı olmadığını belirtmek önemlidir. SSK, bağ-kur veya memur emeklisi fark etmeksizin, tüm emekliler promosyon desteğinden yararlanabilirler. Ancak bu fırsattan yararlanmak için son başvuru tarihi olan 30 Eylül 2023'e kadar başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Başvurular, mobil ve internet bankacılığı hizmetleri veya Akbank şubeleri aracılığıyla kolayca gerçekleştirilebilir.

Akbank'a Geçmek Avantajlı: Chip Para ve Daha Fazlası!

Akbank, promosyon kampanyasının yanı sıra Axess kartı kullanacak müşterilerine özel chip para hediyesi sunmaktadır. Her ay en az 2500 TL harcama taahhüdünde bulunan müşteriler, 3000 TL chip-para kazanma fırsatına sahiptirler. Akbank'ın sunduğu bu promosyon ve diğer avantajlardan yararlanmak için şubelere gitmenize gerek yoktur; işlemlerinizi online platformlar üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Akbank, emekliler için finansal rahatlamayı bir adım daha yakınlaştırıyor.