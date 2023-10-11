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Akbank Ekim Ayı Kampanyası: Yeni Müşterilere 2.500 TL Chip Para Hediyesi

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Akbank Ekim Ayı Kampanyası: Yeni Müşterilere 2.500 TL Chip Para Hediyesi
Akbank Ekim Ayı Kampanyası ile Yeni Müşterilere Özel 2.500 TL Chip Para Hediyesi! İlk kez Axess kredi kartı başvurunuzu onaylatın, 500 TL hediye kazanın. Hemen katılın, günlük harcamalarınızda büyük kolaylık sağlayın.

Özel ve kamu bankaları, her geçen gün milyonlarca kişiyi kendilerine çekmek için çeşitli kampanyalarla ekim ayında da dikkat çekmeye devam ediyorlar. Bu yazıda, Akbank'ın Ekim ayı promosyon kampanyasını detaylıca inceleyeceğiz. Yepyeni fırsatlarla dolu olan bu kampanya, kredi kartları ve promosyonlarla ilgilenenler için heyecan verici bir seçenek sunuyor.

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Akbank'ın Yeni Müşterilere Sunduğu Avantajlar

Akbank, hem yeni müşterileri çekmek hem de mevcut müşterilerine değerli fırsatlar sunmak amacıyla Ekim ayında özel bir kampanya düzenlemiştir. Bu kampanyanın detaylarına göz atalım:

1. İlk Kredi Kartı Başvurusu Onaylandığında 500 TL Hediye

31 Ekim 2023'e kadar ilk kez Axess kredi kartına başvuran ve başvurusu onaylanan yeni Akbank müşterilerine 500 TL hediye sunuluyor. Bu hediye, yiyecek, yakıt ve giyecek alışverişlerinizde kullanabileceğiniz toplamda 2.500 TL chip para olarak verilmektedir. Kredi kartı başvurunuzun onaylandıktan sonra bu kampanyaya katılarak, avantajlı alışverişler yapabilirsiniz.

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2. Kampanyaya Nasıl Katılabilirsiniz?

Akbank'ın bu avantajlı kampanyasına katılmak oldukça basittir. İşte adımlar:

  • Akbank Mobil uygulamasını indirin veya varsa kullanın.
  • Alternatif olarak, kampanyaya katılmak için ODÜL yazıp 4566'ya SMS gönderin.

Bu basit adımları takip ederek, yeni müşteri olarak Akbank'ın sunduğu avantajlardan yararlanabilirsiniz.

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Akbank'ın Ekim ayı kampanyasıyla, ekonomik zorluklarla başa çıkmak isteyen vatandaşlara destek olmayı hedeflediğini görüyoruz. Yeni müşterilere sunulan bu 2.500 TL chip para hediyesi, günlük harcamalarınızda büyük bir kolaylık sağlayacak. Ekim ayının sonuna kadar bu fırsatı kaçırmamak için hemen başvurun!

Kaynak:Haber Kaynağı

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