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Akbank, Axess ve Wings İle Eğitim Harcamalarında Kazançlı Fırsatlar! İşte Detaylar...

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Akbank, Axess ve Wings İle Eğitim Harcamalarında Kazançlı Fırsatlar! İşte Detaylar...
Akbank, Axess ve Wings kart sahiplerine özel eğitim harcamalarında avantajlı fırsatlar sunuyor! Axess ile 5 taksitte ödeme kolaylığı ve chip-para kazanma şansı, Wings ile mil puan avantajları sizi bekliyor. Juzdan uygulamasıyla yüzlerce markada indirim, taksit ve kazançlı kampanyalardan yararlanın!

Akbank, müşterilerine sunduğu avantajlarla Axess ve Wings kart sahiplerini sevindirmeye devam ediyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, eğitim harcamalarınızı kolaylaştırmak ve kazançlı hale getirmek için çeşitli fırsatlar sunulmaktadır.

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Axess Kartı Sahiplerine Özel Chip-Para ve Taksit İmkanları

Axess kart sahipleri, eğitim kurumlarındaki 1000-600 bin lira arasındaki peşin harcamalarını 5 taksitte ödeme ayrıcalığına sahiptir. Ayrıca, 31 Ocak tarihine kadar Axess kartlarıyla yapılan 50 bin lira ve üzeri eğitim harcamalarında 500 lira chip-para kazanma şansı bulunmaktadır. Daha yüksek harcamalarda ise ödül miktarı artarak 250 bin lira ve üzerinde 1000 lira chip-para kazanma imkanı sağlanmaktadır.

Wings Kartı İle Mil Puan Avantajları

Wings kart sahipleri de aynı dönemde eğitim kurumlarında yapacakları 50 bin lira ve üzeri ödemelerde ödeme tutarı kadar (en fazla 150 bin) mil puan kazanma fırsatına sahiptir. Bu kazançlı fırsatları değerlendirmek için tek yapmanız gereken Juzdan uygulamasından ilgili kampanyalara katılmak.

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Juzdan'da Sizi Bekleyen Ekstra Avantajlar

Juzdan uygulaması, Axess, Wings ve Akbank Kart sahiplerine özel yüzlerce markada geçerli chip-para, mil puan, indirim ve taksit kampanyalarını sunmaktadır. Bu avantajlı kampanyalardan faydalanmak için uygulamada yer alan kampanyalara katılım sağlamak yeterlidir.

Akbank'ın sunduğu bu özel fırsatlarla eğitim harcamalarınızı daha hesaplı ve kazançlı hale getirebilirsiniz. Kampanya süresince avantajlı tekliflerden yararlanmak için hemen Juzdan uygulamasını ziyaret edin ve kazanmaya başlayın!

Kaynak:Haber Kaynağı

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