Akbank Axess Kart Kampanyasıyla Harcamalara Özel İndirim Fırsatı

Akbank, Axess kart sahiplerine özel bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya ile birlikte market, giyim ve akaryakıt sektörlerinde yapılan harcamalara özel avantajlar sunulmaktadır. İşte detaylar:

Akbank Axess Kart İlk Başvuruda Harcama Yapanlara Özel İndirim!

Akbank, Axess kart başvurusu yapacak olan müşterilere çeşitli imkanlar sunmaktadır. Bankadan alınan bilgilere göre, ilk kez Axess'e başvurarak yapılacak market, giyim ve akaryakıt sektörlerindeki her 2.500 TL ve üzeri harcamaya 250 TL indirim kazanma şansına sahipsiniz.

Kampanya Detayları

Kampanyaya, 01.01.2024 – 31.01.2024 tarihleri arasında ilk kez Axess asıl kredi kartı başvurusu yapan ve 31.01.2024’e kadar kartı onaylanan Akbank müşterileri katılabilir.

Onaylanan başvurular 31.01.2024’e kadar Juzdan, Akbank Mobil veya SMS ile kampanyaya katılabilir.

15.02.2024 tarihine kadar market, giyim ve akaryakıt sektörlerinde yapılacak her 2.500 TL ve üzeri harcamaya 250 TL, toplamda 2.500 TL’ye varan indirim kazanabilirsiniz.

Kampanyaya Katılım Yöntemleri

Juzdan üzerinden kampanyaya katılmak için harcamadan önce “Hemen Katıl” butonunu tıklamanız gerekmektedir. Kampanya, profil alanındaki “Kampanyalarınız” başlığı altında göründükten sonra katılım sağlayabilirsiniz.

SMS ile kampanyaya katılmak için, ilk harcamadan önce bankamızın sistemine kayıtlı olan cep telefonu numaranızdan “KAZAN” yazıp 4566’ya SMS göndererek kayıt olmanız gerekmektedir.





Önemli Bilgiler

Kampanya dahilinde kuyum, sigorta, bes, vergi harcamaları ile nakit ve nakde yönelik işlemler geçerli değildir.

Kampanya kazanımı aynı gün içinde, aynı iş yerinden yapılacak olan ilk 2.500 TL’lik harcama için geçerlidir.

Free, ticari kartlar, ek kart, öğrenci kart ve sanal kart başvuruları kampanya kapsamı dışındadır.

Başvuru Kolaylığı

Akbank Mobil ve İnternet, Juzdan, Akbank.com, Axess.com.tr, tüm ATM ve şubelerimiz ile Müşteri İletişim Merkezimizden kredi kartı başvurusunda bulunabilirsiniz.

Başvuru formunda “kartımın anında dijital kullanıma açılmasını istiyorum” seçeneğini seçerek anında dijital kullanım özellikli kart sahibi olabilirsiniz.





Kazançlarınızı Hemen Alın!

Kampanyadan kazandığınız indirim, işlemi gerçekleştirdiğinizde otomatik olarak kartınıza yüklenecektir.

Akbank Axess kart sahipleri, kampanya süresince sadece 2.500 TL’ye varan indirim değil, aynı zamanda üye iş yerlerinden ve diğer kampanyalardan da chip-para kazanma şansına sahiptir. Unutmayın, kampanya bireysel bazda gerçekleştirilecektir. Kaçırılmayacak bu fırsatı değerlendirin!