Akbank, A101 Alışverişlerinde Büyük İndirim Fırsatı Sunuyor! Detaylar Şu Şekilde...

Akbank, müşterilerine özel yeni bir kampanya başlatarak, Akbanklı olmak isteyenlere A101 alışverişlerinde 300 TL değerinde indirim fırsatı sunuyor. İşte bu büyük fırsatın detayları!

Akbanklı Olmanın Keyfi: 300 TL'lik A101 İndirimi

Akbank, müşterilerine özel yeni bir kampanya ile müşteri kazanmayı hedefliyor. "1027A101" davet koduyla, mobil uygulama üzerinden Akbanklı olanlar, A101.com.tr web sitesi ve mobil uygulamasında geçerli indirim kodu kazanma şansına sahip olacaklar. Bu fırsatı kaçırmayın!

Nasıl Faydalanabilirsiniz?

Kampanyadan faydalanmak isteyenler için adımlar oldukça basit:

Akbank Mobil uygulamasını indirin. "Müşteri olmak istiyorum" butonuna tıklayın. "1027A101" kodunu davet kodu alanına girmeyi unutmayın.





Kampanya sadece Akbank Mobil uygulaması üzerinden "1027A101" davet kodu kullanılarak yapılan başvurular için geçerli olacak. Ayrıca, kampanya 16 Ekim - 15 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerli olacak ve müşteriler sadece bir kez faydalanabilecekler.

İndirim Kodu Nasıl Kullanılır?

Kazanılan 300 TL tutarındaki A101 indirim kodu, sadece A101.com.tr web sitesi ve A101 mobil uygulamasındaki 300 TL üzerindeki alışverişlerde kullanılabilecek. Kampanya kapsamında kazanılan indirim kodu, Akbanklı olma süreci tamamlandıktan sonra Akbank tarafından SMS ile müşterilere gönderilecektir.

Fırsatları Kaçırmayın!

Akbank'ın bu kampanyası, hem mevcut hem de potansiyel müşteriler için çekici bir fırsat sunarak, hem Akbanklı olma sürecini hızlandırıyor hem de A101 alışverişlerinde önemli bir indirim sağlıyor. Kampanya ile ilgili daha fazla bilgiye Akbank resmi internet sitesinden ulaşılabilecektir. Unutmayın, bu fırsat sadece sınırlı bir süre için geçerli, bu yüzden hemen harekete geçin ve avantajları yakalayın!