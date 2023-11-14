Akaryakıt Fiyatlarınde Motorine 6 TL Birden İndirim Geldi! İndirim Az Önce Tabelalara Yansıdı

Brent petrol ve dolar kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını sürekli olarak etkilemekte. Özellikle motorin fiyatları, 40 lira seviyelerine ulaştıktan sonra 36 liraya kadar geriledi.

Brent Petroldeki Düşüş ve Akaryakıt Fiyatlarındaki Yansımalar

Brent petrol, 100 dolar sınırına yaklaşmasının ardından 80 doların altına çekilerek 3 haftalık bir düşüş serisine girdi. Bu gelişme, akaryakıt litre fiyatlarını da etkiledi ve bugün bir kez daha değişikliğe uğradı.

Motorine Gece Yapılan İndirim

Dün gece motorin fiyatına 1.69 lira indirim yapıldı. Ekim ayında ise motorin fiyatları için önce 2 lira 92 kuruş indirim yapılmış, ardından 17 Ekim'de 2 lira 25 kuruş zam gerçekleşmişti. Ancak 31 Ekim 2023 tarihinde 1.57 TL indirim yapılmıştı. Bu gece yarısı ise mazot litre fiyatında 1.69 liralık bir indirim daha görüldü.

Güncel Motorin Fiyatları

İndirimin ardından, ortalama motorin fiyatları litre başına İstanbul'da 36.36 TL, Ankara'da 36.96 TL ve İzmir'de ise 37.12 TL'ye geriledi.

14 Kasım 2023 Salı Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul

Benzin: 34.48 TL

Motorin: 36.36 TL

LPG (Otogaz): 18.24 TL

Ankara

Benzin: 35.14 TL

Motorin: 36.96 TL

LPG (Otogaz): 18.66 TL





İzmir

Benzin: 35.24 TL

Motorin: 37.12 TL

LPG (Otogaz): 18.31 TL

Bu güncellemenin ardında, yakıt fiyatlarındaki değişimleri dikkatle takip etmek, araç sahipleri için önemli bir konu haline gelmiştir. Yatırımcılar ve sürücüler, bu dalgalanmalara karşı dikkatli olmalı ve akaryakıt fiyatlarının gelecekteki seyrini göz önünde bulundurarak hareket etmelidir.