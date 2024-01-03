Akaryakıt Fiyatlarındaki ÖTV Zammına Rağmen, LPG Kullanıcılarına Müjdeli 3 TL İndirim!

Aralık ayının enflasyon verileri belli olurken, akaryakıt fiyatlarındaki özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı endişeleri arttı. Son altı aydaki enflasyon farkının hesaplanmasıyla birlikte, akaryakıt fiyatlarına gelecek zam oranlarıyla ilgili çeşitli rakamlar kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor.

Akaryakıtta Beklenen Zammın Ardında LPG'ye Yapılan Sürpriz İndirim

Akaryakıta yönelik zam beklentileri devam ederken, Resmi Gazete tarafından yayımlanan bir kararla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payında 9 TL'lik bir artışa gidilmesi, akaryakıt fiyatlarındaki beklenen zam oranlarını yükseltti. Bu durum, benzin ve motorinde zam beklentilerini artırırken, LPG otogaz için ise beklenmedik bir indirim kararı alındı.

İpragaz'dan LPG Kullanıcılarına Özel İndirim Kampanyası!

İpragaz, enerji platformu iPApp aracılığıyla sunduğu avantajlarla kullanıcılarına bir sürpriz daha yapmaya hazırlanıyor. İpragaz Otogaz müşterilerine özel olarak düzenlenen kampanya kapsamında, iPApp kullanıcıları yakıt alışverişlerinden %3'e kadar puan kazanacaklar.

İpragaz İndirim Kampanyası Detayları

Kampanya Süresi: 1-31 Ocak 2024

1-31 Ocak 2024 Katılım Koşulları: İpragaz Otogaz istasyonlarında geçerli

İpragaz Otogaz istasyonlarında geçerli Puan Kazanma Şartları: iPApp müşterileri, kampanya süresince otogaz alışverişlerinden %3'e kadar puan kazanabilirler.

Kampanya kapsamında her müşteri, günlük olarak en fazla 3 kez işlem gerçekleştirebilir. Kazanılan puan bilgisi, iPApp platformundaki Profilim/Puanlarım sayfasında görüntülenebilir ve bir sonraki otogaz alışverişinde kullanılabilecektir.

Puan Kazanmak İçin Nasıl Katılabilirsiniz?

Puan kazanmak için en yakın İpragaz Otogaz istasyonuna giderek, yakıt satış görevlisine iPApp'e tanımlı GSM numaranızı belirtmeniz yeterlidir. Kazanılan puanlar sadece kampanyaya katılan İpragaz Otogaz ve Bizimgaz Otogaz istasyonlarında geçerlidir.

Puan Kullanımı ve Son Kullanma Tarihi

Kampanya kapsamında kazanılan puanlar, 31 Mart 2024 tarihine kadar kullanılabilir. Kullanılmayan puanlar ise 1 Nisan 2024 tarihinde otomatik olarak silinecektir.

Özel İndirim: 100 TL'lik LPG Alana Anında 3 TL İndirim!

Düzenlenen kampanyadan yararlanan ve 100 TL'lik LPG alan kullanıcılara, anında 3 TL indirim uygulanacaktır. Bu indirim tutarı, kullanıcının karta yansıtılacak olan para puanı olarak anında hesaplarına geçecektir.

Akaryakıt fiyatlarındaki belirsizliklere rağmen, İpragaz'ın sunduğu bu özel indirim kampanyasıyla LPG kullanıcıları, ekonomik ve avantajlı bir alışveriş deneyimi yaşayacaklar. İpragaz'ın enerji platformu iPApp ile kazançlı fırsatları kaçırmamak için hemen katılın!