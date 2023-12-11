Akaryakıt Fiyatlarında Yüzler Bu Kez Gülüyor! Benzin, Motorin ve LPG'ye 4 TL İndirim
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Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, hem bireysel araç sahipleri hem de ticari işletmeler için önemli bir etken haline gelmiştir. Güncel durumu takip ederek, yakıt maliyetlerinizi optimize etmek için düzenli olarak fiyat güncellemelerini kontrol etmek önemlidir. Unutmayın, akıllıca planlama ile bu dalgalanmaların etkilerini en aza indirebilir ve bütçenizi koruyabilirsiniz.
Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, sadece araç sahiplerini değil, aynı zamanda geniş bir kitleyi etkiliyor. Her indirim ve zam, ekonomik dengeleri sarsarak gündemde önemli bir yer tutuyor. İşte akaryakıt fiyatlarındaki son değişimler ve güncel durum.
Peş Peşe Gelen İndirimler
Brent petrol fiyatlarının 74 dolara, ham petrolün ise 69 dolara kadar gerilemesi, araç sahiplerine nefes aldırdı. Geçtiğimiz hafta içerisinde akaryakıt fiyatlarına peş peşe üç ayrı indirim yapıldı. 7 Aralık'ta motorin fiyatlarına 1 lira 30 kuruş, 8 Aralık'ta ise 88 kuruş indirim uygulandı. 9 Aralık'ta ise benzin fiyatları 1 lira 65 kuruş düşürüldü. Ancak yeni haftaya dair henüz indirim ya da zam haberleri gelmedi.
Güncel Akaryakıt Fiyatları (11 Aralık 2023)
İstanbul Anadolu Yakası
- Benzin fiyatı: 32,86 TL
- Motorin fiyatı: 35,35 TL
- LPG fiyatı: 18,24 TL
İstanbul Avrupa Yakası
- Benzin fiyatı: 32,92 TL
- Motorin fiyatı: 35,43 TL
- LPG fiyatı: 18,69 TL
Ankara
- Benzin fiyatı: 33,62 TL
- Motorin fiyatı: 36,07 TL
- LPG fiyatı: 18,66 TL
İzmir
- Benzin fiyatı: 33,72 TL
- Motorin fiyatı: 36,23 TL
- LPG fiyatı: 18,31 TL
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