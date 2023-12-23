Akaryakıt Fiyatlarında Tarihe Geçecek Rekor İndirim! Benzin ve Motorin Dibi Gördü

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik, KDV ve ÖTV oranlarına yapılan zamlar aracılığıyla benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanmalara yol açıyor. Bu değişiklikler, tüketicilere doğrudan yansıyarak günlük hayatta etkisini gösteriyor.

Güncel İndirim ve Zam Haberleri

7 Aralık'ta motorine yapılan 1 lira 30 kuruşluk indirimin ardından, 8 Aralık'ta ek bir 88 kuruş indirim daha gerçekleşti. Aynı dönemde benzin fiyatları da etkilendi ve 9 Aralık'ta 1 lira 65 kuruş indirim yaşandı. Ancak, bu indirimlerin ardından 20 Aralık'ta benzinin litre fiyatına 1 lira 49 kuruşluk bir zam yapıldı. Ayrıca, 22 Aralık gecesinden itibaren motorine 1 lira 61 kuruş zam uygulandı.

Şehir Bazlı Fiyatlar

Zamların ardından, 23 Aralık Cumartesi günü İstanbul Anadolu Yakası'nda akaryakıt fiyatları şu şekilde güncellendi:

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 34.45 TL

Motorin: 37.09 TL

LPG: 18.15 TL

Ankara

Ankara'da ise fiyatlar şu şekilde değişti:

Benzin: 35.17 TL

Motorin: 37.77 TL

LPG: 18.22 TL





İzmir

İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları sırasıyla şu şekilde oldu:

Benzin: 35.35 TL

Motorin: 38.01 TL

LPG: 18.27 TL

Akaryakıt Fiyatlarındaki Genel Eğilim

Akaryakıt fiyatlarındaki değişim, sadece son günlerde değil, aylar içinde de belirgin oldu. Örneğin, motorine Temmuz ayında yapılan zamların ardından Ağustos ve Eylül aylarında birçok iniş çıkış yaşandı. Benzin fiyatları da benzer bir tabloya sahip olarak, Temmuz ayından bu yana çeşitli zamlar ve indirimlerle şekillendi.

Seçimlerden Sonraki Değişim

Özellikle 14 Mayıs seçimleri öncesi benzine yapılan zamla birlikte, litre fiyatı 19,76 TL iken, motorin 18,58 TL'den satılıyordu. Seçimlerden sonra geçen süre zarfında benzine yaklaşık 14 lira 60 kuruş, motorine ise yaklaşık 20 lira zam geldi.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplamalar, dağıtım firmaları tarafından belirlenen fiyatlarla tüketicilere yansıyor. Ancak, rekabet ve serbesti nedeniyle bu fiyatlar şirketler ve şehirler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.