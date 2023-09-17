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Akaryakıt Fiyatlarında Sevindiren Haber! LPG'ye 5 TL İndirim

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Akaryakıt Fiyatlarında Sevindiren Haber! LPG'ye 5 TL İndirim
Halkbank'ın Eylül 2023 kampanyasıyla Paraf kart sahipleri akaryakıt harcamalarında avantajlı! 750 TL ve üzeri dördüncü harcamada 100 TL ParafPara kazanın, sonraki alışverişinizde indirimli yakıtın tadını çıkarın. Katılım için Paraf Mobil veya SMS kullanabilirsiniz. Ayrıntılar Halkbank resmi sitesinde!

Halkbank'ın 1 - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanyasına göre, Paraf kartıyla yurt içi tüm banka POS'larından yapılacak akaryakıt harcamalarında müşterilere özel bir fırsat sunulmaktadır. İşte kampanyanın detayları:

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  1. Kampanya Zaman Aralığı: Kampanya, 1 - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında geçerlidir.

  2. Harcama Koşulu: Paraf kartıyla yapılacak akaryakıt harcamalarında peşin olarak 750 TL ve üzeri dördüncü harcamada 100 TL ParafPara kazanılır.

  3. ParafPara Kullanımı: Kazanılan 100 TL ParafPara bir sonraki yakıt alımında kullanılabilir. Bu ParafPara, toplam tutar üzerinden 100 TL indirim sağlar.

  4. Katılım Şartları:

    • Kampanyaya katılmak için harcama yapmadan önce Paraf Mobil uygulamasından kampanyanın "Hemen Katıl" butonuna tıklanmalı veya yurt içinden "YAKIT" yazıp 3404'e (KKTC için 3444'e) SMS gönderilmelidir.
    • Kampanya müşteri bazlıdır ve her müşteri yalnızca bir kez katılabilir. Müşteri başına en fazla 100 TL ParafPara kazanılabilir.
    • Katılım SMS'i, Halkbank tarafından kayıtlı cep telefonu numarasından gönderilmelidir. Katılım, kısa mesajın Halkbank sistemi tarafından kaydedilmesi ve kart sahibine bildirilmesinden sonra sağlanır.
    • Katılım SMS'i ücretsizdir ve Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom operatörleri üzerinden yurt içinden gönderilmelidir.

  5. Birden Fazla Kart: Aynı gün aynı iş yerinden yapılan harcamaların ilki kampanyaya dahil edilir. Müşterinin tüm kartları kampanyaya dahil olur ve hedef harcama, hangi kartla gerçekleştirilirse ParafPara ödülü o karta yansıtılır.

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Bu kampanya, Paraf kart sahiplerine akaryakıt harcamalarında ekstra kazanç sağlamak için tasarlanmıştır. Katılım ve detaylar için Paraf Mobil uygulamasını veya belirtilen SMS yöntemini kullanabilirsiniz. Kampanya süresi ve koşulları değişebilir, bu nedenle güncel bilgilere Halkbank'ın resmi web sitesi veya müşteri hizmetleri üzerinden ulaşmanızda fayda var.

Kaynak:Haber Kaynağı

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