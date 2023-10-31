Akaryakıt Fiyatlarında Sert Düşüş! Benzine İndirim geliyor

Son olarak 17 Ekim'de yapılan zamla 40 liranın üzerine çıkan motorine 1 lira 57 kuruşluk indirim gelmişti. Motorinin ardından benzine de gece yarısı 0,67 liralık indirim gelmesi bekleniyor.