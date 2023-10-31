Akaryakıt Fiyatlarında Sert Düşüş! Benzine İndirim geliyor
Son olarak 17 Ekim'de yapılan zamla 40 liranın üzerine çıkan motorine 1 lira 57 kuruşluk indirim gelmişti. Motorinin ardından benzine de gece yarısı 0,67 liralık indirim gelmesi bekleniyor.
31 Ekim güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,94 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,96 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,16 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,99 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38,02 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,61 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,59 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,60 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,58 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,69 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,78 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,23 TL
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