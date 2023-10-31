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Akaryakıt Fiyatlarında Sert Düşüş! Benzine İndirim geliyor

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Akaryakıt Fiyatlarında Sert Düşüş! Benzine İndirim geliyor
Son olarak 17 Ekim'de yapılan zamla 40 liranın üzerine çıkan motorine 1 lira 57 kuruşluk indirim gelmişti. Motorinin ardından benzine de gece yarısı 0,67 liralık indirim gelmesi bekleniyor.

Son olarak 17 Ekim'de yapılan zamla 40 liranın üzerine çıkan motorine 1 lira 57 kuruşluk indirim gelmişti. Motorinin ardından benzine de gece yarısı 0,67 liralık indirim gelmesi bekleniyor.

31 Ekim güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,94 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,96 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,16 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,99 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38,02 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,61 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,59 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,60 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,58 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,69 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,78 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,23 TL

Kaynak:Haber Kaynağı

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