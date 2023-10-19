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Akaryakıt Fiyatlarında Sert Düşüş! Benzin ve Motorine Dev İndirim

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Akaryakıt Fiyatlarında Sert Düşüş! Benzin ve Motorine Dev İndirim
Yakıt fiyatlarında büyük indirim! Bugün litre başına benzinde 2.11 TL'lik azalma var. İstanbul'da benzin 34.46 TL, motorin 39.87 TL. Araç sahipleri tasarruf yapabilir. Unutmayın, fiyatlar değişebilir, güncellemeleri takip edin. Ekonomik ve güvenli sürüşler dileriz.

Bugünden itibaren benzinde önemli bir indirim geldi. Ayrıca, dün talep endişeleriyle petrol fiyatları yüzde 5 düştü. İşte yeni fiyatlar:

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İstanbul Fiyatları:

  • Benzini: 34,46 TL

Motorini: 39,87 TL

LPG (Otogaz): 17,14 - 17,60 TL

Ankara Fiyatları:

  • Motorin: 40,52 TL

Benzin: 35,02 TL

LPG: 16,29 TL

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İzmir Fiyatları:

  • Motorin: 40,71 TL
  • Benzin: 35,12 TL
  • LPG: 16,00 TL

Yakıt fiyatlarındaki bu güncelleme, araç sahipleri için sevindirici bir haber. Şimdi daha ekonomik bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz. Unutmayın ki yakıt fiyatları sürekli olarak değişebilir, bu yüzden en güncel fiyatları zaman zaman kontrol etmekte fayda var. Sağlıklı ve tasarruflu sürüşler dileriz!

Kaynak:Haber Kaynağı

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