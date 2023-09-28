Akaryakıt Fiyatlarında Motorin ve Benzini Tutabilene Aşk Olsun! Fiyatlar Tabelalara Yansıdı
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KDV artışı sonrası akaryakıt fiyatlarında yükselme yaşandı. Brent petrol fiyatlarına bağlı olarak güncellenen fiyatlar, motorlu taşıt sahiplerini etkiliyor. İstanbul'da benzinin litresi 36.66 TL, motorinin litresi 40.6 TL, LPG litresi ise 17.78 TL. Akaryakıt masrafları artarken, tasarruf önem kazanıyor
Geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatlarındaki KDV oranı yeniden belirlendi ve bu değişiklik, 28 Eylül sabahında Brent petrol fiyatlarına bağlı olarak artan ve azalan akaryakıt fiyatları motorlu taşıt sahipleri tarafından yakından takip edilmeye başlandı. İşte, KDV artışının ardından akaryakıt fiyatlarında meydana gelen değişiklikler ve güncel durum:
Benzine Zam Geldi
KDV artışı sonrası benzinin litresine ortalama 45 kuruş zam geldi. Bu zam, 10 Temmuz'dan itibaren pompa fiyatlarına yansımış durumda. İşte şu anki akaryakıt fiyatları:
Güncel Brent Petrol Fiyatı
Brent petrol, 28 Eylül Perşembe sabahı 94,98 dolardan alıcı buluyor. Önceki kapanış fiyatı ise 94,36 dolardı. İşte bazı şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Anadolu Yakası
- Benzinin litre fiyatı: 36.66 TL
- Motorinin litre fiyatı: 40.6 TL
- LPG litre fiyatı: 17.78 TL
İstanbul Avrupa Yakası
- Benzinin litre fiyatı: 36.61 TL
- Motorinin litre fiyatı: 40.02 TL
- LPG litre fiyatı: 17.33 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
- Benzinin litre fiyatı: 37.25 TL
- Motorinin litre fiyatı: 40.67 TL
- LPG litre fiyatı: 17.69 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
- Benzinin litre fiyatı: 37.37 TL
- Motorinin litre fiyatı: 40.86 TL
- LPG litre fiyatı: 17.40 TL
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