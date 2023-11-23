Akaryakıt Fiyatlarında Motorin ve Benzine Sessiz Sedasız Çifte Zam! Araç Sahipleri İsyan Etti

Brent petrolün 77 dolara kadar düşmesi, akaryakıt fiyatlarındaki olası indirim beklentilerini boşa çıkardı. Ancak, kısa bir süre sonra Brent petrol tekrar 80 doların üzerine çıktı. Döviz kuru yüksek olduğu için, akaryakıt fiyatlarındaki olası indirimler gündemden düşmüş durumda. Almanya merkezli Commerzbank, Brent petrol fiyatının ilk çeyrekte 85 dolara çıkmasını öngörüyor.

Commerzbank'ın Tahminleri

Almanya'nın Frankfurt şehrinde bulunan Commerzbank, artan petrol talebi nedeniyle 2024 yılının ikinci yarısında Suudi Arabistan'ın üretim kesintisini tersine çevirmesine olanak tanıyacak bir arz açığının olabileceğini belirtti. Commerzbank, genel olarak, Brent Ham Petrol fiyatının 2024 yılının ilk çeyreğinde varil başına 85 dolara yükseleceğini öngörüyor ve bu artışın 2024 yılı sonunda 90 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Akaryakıt Fiyatları ve Dolar Kuru

2024 yılında brent petrolün 90 dolara çıkması, dolar kuru da dahil edildiğinde akaryakıt fiyatlarında önemli bir artışa neden olabilir. Brent petrolün küresel ölçekte yüksek olmasıyla birlikte, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının artmasında etkili olan bir diğer faktör de dolar kuru olarak gösterilmektedir.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 34,50 TL

Motorin fiyatı: 37,54 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 34,55 TL

Motorin fiyatı: 37,60 TL





Ankara

Benzin fiyatı: 35,20 TL

Motorin fiyatı: 38,20 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 35,30 TL

Motorin fiyatı: 38,36 TL

Yukarıda belirtilen güncel akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki olası değişikliklere bağlı olarak gelecekteki fiyatlar konusunda bir fikir vermektedir. 2024 yılında enerji piyasasındaki gelişmeler yakından takip edilmeli, özellikle döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişikliklere dikkat edilmelidir.