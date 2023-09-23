Akaryakıt Fiyatlarında Motorin ve Benzine Bu Kez Rekor İndirim! Zamların Üstüne İlaç Gibi Geldi

Akaryakıt fiyatları son dönemde art arda yaşanan zamlarla 40 TL seviyelerine ulaştı. Bu fiyat değişimleri, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve TL/Dolar kuru üzerindeki etkilere bağlı olarak gerçekleşiyor. Özellikle Federal Rezerv'in faiz politikasına ilişkin açıklamaların ardından petrol fiyatlarında bir düşüş yaşanmış olsa da, sonrasında tekrar yükseliş gözlemlendi. Bu durum, akaryakıt fiyatlarının nasıl etkileneceği konusunda merak uyandırıyor. İşte 23 Eylül 2023 tarihine ait benzin ve motorin fiyatları ile ilgili güncel bilgiler:

Akaryakıt Fiyatlarında Güncel Durum

Şu an için akaryakıt fiyatlarında indirim veya zam yapılacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçmişteki verileri göz önünde bulundurarak, fiyatların dalgalı seyretmeye devam edebileceğini söylemek mümkün.

Benzin Fiyatları: 14 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,64 TL zam yapıldı.

Motorin Fiyatları: 13 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2,03 TL zam geldi.

Şehir Bazında Fiyatlar

Şehir bazında akaryakıt fiyatlarına bakacak olursak:

23 Eylül Motorin Fiyatları:

İstanbul Avrupa'da motorin fiyatı 40,08 TL.

İstanbul Anadolu'da motorin fiyatı 40,02 TL.

Ankara'da motorin fiyatı 40,63 TL.

İzmir'de motorin fiyatı 40,80 TL.

23 Eylül Benzin Fiyatları:

İstanbul Avrupa'da benzin fiyatı 38,60 TL.

İstanbul Anadolu'da benzin fiyatı 38,55 TL.

Ankara'da benzin fiyatı 39,19 TL.

İzmir'de benzin fiyatı 39,29 TL.





Akaryakıt Fiyatlarının Hesaplanması

Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının belirlenmesi karmaşık bir süreç içerir. Genel olarak, benzin ve motorin fiyatları gümrüksüz rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payının eklenmesiyle hesaplanır. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunur.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru izlenir. Bu veriler doğrultusunda gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı belirlenir. Akaryakıt fiyatlarının dalgalanmasının nedenlerinden biri de bu karmaşık hesaplamalardır.