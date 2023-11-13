Akaryakıt Fiyatlarında Motorin ve Benzine 4 TL Zam Pompalara Sabah Vakti Yansıdı!

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda akaryakıt fiyatlarında devam eden indirimlerle birlikte benzinin litresi 34 lira 54 kuruşa, motorin ise 38 lira 06 kuruşa kadar düşmüş durumda. Ancak, motorin ile benzin arasındaki 3 lira 52 kuruşluk fark, sürücüler arasında dikkat çekiyor.

Gece Yarısı Motorine Yapılan Özel İndirim

Sektör kaynakları, gece yarısını gösterdiğinde motorine özel 1 lira 50 kuruşluk bir indirimin yapılacağını duyurdu.

Motorin Fiyatlarında İndirim Detayları

Motorine uygulanan 1 lira 50 kuruşluk indirimle birlikte İstanbul'un Avrupa Yakası'nda litre başına 33 lira 4 kuruş, Anadolu Yakası'nda 36 lira 56 kuruş, Ankara'da 37 lira, İzmir'de ise 37 lira 19 kuruşa akaryakıt depolarını doldurabileceksiniz.

Benzin Fiyatlarındaki Değişim

Ancak, indirimden etkilenmeyen benzin, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 34 lira 54 kuruş, Anadolu Yakası'nda 34 lira 49 kuruş, Ankara'da 35 lira 18 kuruş, İzmir'de ise 35 lira 29 kuruş olarak satışa sunuluyor.

Seçim Öncesi ve Sonrası Fiyat Karşılaştırması

Seçim öncesinde litre başına 19 lira 81 kuruş olan benzin, şu anda 34 lira 54 kuruşa, 18 lira 59 kuruş olan motorin ise 38 lira 6 kuruşa satılıyor.

Vatandaşların İndirime İlişkin Görüşleri

Ancak, indirimi yeterli bulmayan bazı vatandaşlar, "Yarın 1 lira 50 kuruş indirim yaparlar, cuma günü de 1 lira 95 kuruş bindirim uygularlar. Sonuçta fiyat yine yükselir. Seçimde 'Hayat daha ucuzlayacak. Enflasyon düşecek' diyenler şimdi susuyor. Seçimde 18 lira olan motorinin litresi bugün 38 küsüre satılıyor. Ne oldu savaşa girdik de bizim mi haberimiz yok" şeklinde tepkilerini dile getirdi.