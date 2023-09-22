Akaryakıt Fiyatlarında Motorin ve Benzinde Bu Kez İndirim Rekor Kırdı!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalarla birlikte, güncel benzin ve motorin (akaryakıt) fiyatları sıkça merak edilmektedir. Küresel petrol fiyatlarının yanı sıra Dolar/TL kuru üzerindeki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu durum, özellikle araç sahipleri için önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir. Şoförler, yakıt istasyonlarına gitmeden önce güncel akaryakıt fiyatlarını kontrol etmek istemektedirler. İşte 22 Eylül 2023 tarihinde İstanbul, İzmir ve Ankara'da geçerli olan güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:

Güncel Benzin ve Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 38,51 TL

Motorin fiyatı: 40,00 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 38,56 TL

Motorin fiyatı: 40,07 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 39,14 TL

Motorin fiyatı: 40,62 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 39,24 TL

Motorin fiyatı: 40,78 TL





Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) payları eklenerek, KDV (Katma Değer Vergisi) hariç rafineri satış fiyatı elde edilir. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF (Cost, Insurance, Freight) Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru izlenerek, belirli bir fiyat değişim farkı hesaplanarak gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı belirlenir.