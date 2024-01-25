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Akaryakıt Fiyatlarında Motorin ve Benzin Depara Kalktı! Benzin Litresi 39 Motorin ise 45 TL Oldu

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Akaryakıt Fiyatlarında Motorin ve Benzin Depara Kalktı! Benzin Litresi 39 Motorin ise 45 TL Oldu
Akaryakıt fiyatlarındaki bu zam dönemlerinde sürücülerin dikkatli olmaları ve ekonomik çözümler aramaları önemlidir. Gelecekteki fiyat dalgalanmalarını takip etmek ve etkili tasarruf stratejileri geliştirmek, sürücülerin bütçelerini korumalarına yardımcı olacaktır.

Akaryakıt zamları hız kesmeden devam ediyor ve yeni bir zam haberi geldi! Detayları bu haberimizde bulabilirsiniz.

Güncel Durum: 40 Kuruşluk Zam!

Yapılan son haberlere göre, akaryakıt fiyatlarına 40 kuruşluk bir zam yapıldı. Motorin fiyatlarının 40 TL'yi geçmesi bekleniyor. Dolar fiyatlarındaki yükseliş ve Brent petroldeki hareketlilik nedeniyle, motorin fiyatlarına 95 kuruşluk bir zam daha bekleniyor. Bu zam sonrasında fiyatlar 40 TL'yi aşacak. Yeni zamların bugün itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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Güncel Fiyatlar:

  • İstanbul Avrupa Yakası:

    • 1 litre benzin: 36.78 TL
    • 1 litre LPG: 20.28 TL
    • 1 litre motorin: 39.08 TL

  • İstanbul Anadolu Yakası:

    • 1 litre benzin: 36.78 TL
    • 1 litre LPG: 19.76 TL
    • 1 litre motorin: 38.98 TL

  • Ankara:

    • 1 litre benzin: 37.50 TL
    • 1 litre LPG: 20.15 TL
    • 1 litre motorin: 39.74 TL

  • İzmir:

    • 1 litre benzin: 37.70 TL
    • 1 litre LPG: 19.87 TL
    • 1 litre motorin: 39.96 TL

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Beklentiler ve Değerlendirme:

Akaryakıt fiyatlarındaki sürekli artış, ekonomik açıdan sürücüleri etkilemeye devam ediyor. Dolar ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların yanı sıra uluslararası gelişmeler, fiyatları belirleyen faktörler arasında yer alıyor. Sürücüler, yakıt fiyatlarındaki bu artışlarla başa çıkabilmek için tasarruf önlemleri ve alternatif yakıt seçenekleri üzerinde düşünüyor.

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