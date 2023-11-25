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Akaryakıt Fiyatlarında Motorin, Benzin ve LPG'ye Sessiz Sedasız 4 TL İndirim! Pompalara Yansıdı

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Akaryakıt Fiyatlarında Motorin, Benzin ve LPG'ye Sessiz Sedasız 4 TL İndirim! Pompalara Yansıdı
Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarında bir indirim beklentisine neden oldu. Ancak, Dolar kuru ve uluslararası gelişmelerin etkisiyle bu beklentinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizliğini koruyor. Akaryakıt fiyatlarındaki güncellemeleri takip etmeye devam edelim.

Brent petrolün varil fiyatı, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'den gelen talep endişeleri ve Orta Doğu'dan olumlu haberlerin ardından yüzde 4'lük bir gerileme yaşadı. Önceki gün 82,45 dolar seviyesinde tamamlayan brent petrol, son günlerdeki haber akışının etkisiyle birlikte 79,22 dolara kadar düştü. Bu düşüş, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında bir indirim beklentisini beraberinde getirdi. Ancak, yükselen Dolar kuru nedeniyle bu indirim beklentisi suya mı düşecek, yoksa akaryakıt fiyatlarında gerçekten bir düşüş mü yaşanacak?

Akaryakıt Fiyatlarında Rekor Seviyeye Ulaşan Zamlar

Son bir yılda Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından akaryakıt fiyatlarındaki hızlı artış, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine taşıdı. Seçimler öncesinde benzinin litresi 19 lira 81 kuruşa, motorinin ise 18 lira 59 kuruşa satılıyordu.

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Brent petroldeki düşüş, araç sahipleri arasında akaryakıt fiyatlarında bir indirim beklentisini doğurdu. Henüz resmi bir açıklama olmamakla birlikte, brent petroldeki fiyat düşüşüyle birlikte akaryakıt fiyatlarında bir indirim olacağına dair beklentiler var.

Brent Petrol Fiyatları Neden Düştü?

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin düşmesi, brent petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyi tetikledi. Ayrıca, Orta Doğu'dan gelen olumlu haberler, arz yönlü endişeleri azaltarak fiyatların düşüşünde etkili oldu. Ancak, OPEC+ grubunun fiyatları istenilen seviyeye getirebilmek için daha fazla kesintiye gidebileceği endişeleri, petrol fiyatlarında daha fazla düşüşün önüne geçti.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

23 Kasım Perşembe itibariyle Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

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  • Ankara

    • Benzin: 35,22 TL
    • Motorin: 38,15 TL
    • LPG: 18,93 TL

  • İstanbul

    • Benzin: 34,55 TL
    • Motorin: 37,57 TL
    • LPG: 18,89 TL

  • İzmir

    • Benzin: 35,35 TL
    • Motorin: 38,37 TL
    • LPG: 18,71 TL

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Akaryakıt Fiyatlarının Hesaplanması

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, Gümrüksüz Rafineri Fiyatı'na ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanır. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takibiyle belirlenir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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