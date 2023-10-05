Akaryakıt Fiyatlarında Benzine Sessiz Sedasız Rekor İndirim! Benzin Fiyatlarına İki İndirim Birden Geldi

İkinci İndirim Cuma Günü!
Benzin fiyatlarına gelen bu indirimin ardından, 6 Ekim Cuma gününden itibaren ikinci bir indirim daha bekleniyor. Tahminlere göre, benzin fiyatlarında 1 lira 17 kuruşluk bir fiyat indirimi daha gerçekleşecek. Bu da sürücülerin cebini rahatlatacak.
Akaryakıt İndirimi Sonrası Benzin Fiyatları Ne Kadar Olacak?
Akaryakıt fiyatlarına yapılan bu indirimler sonrasında, İstanbul Anadolu Yakası'nda 34,50 TL'ye satılan benzinin litre fiyatının 33,33 TL'ye gerilemesi bekleniyor. Ankara'da ise 35,15 liraya satılan benzinin litre fiyatının 33,98 TL'ye düşmesi öngörülüyor.