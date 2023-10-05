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Akaryakıt Fiyatlarında Benzine Sessiz Sedasız Rekor İndirim! Benzin Fiyatlarına İki İndirim Birden Geldi

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Akaryakıt Fiyatlarında Benzine Sessiz Sedasız Rekor İndirim! Benzin Fiyatlarına İki İndirim Birden Geldi
Yakıt Fiyatlarında Sevindiren İndirimler! 5 Ekim 2023'te Benzin Fiyatlarına 2 TL Üzeri İndirim Geldi. Araç Sahipleri İçin Müjdeli Haber: İkinci İndirim Cuma Günü Bekleniyor!
Akaryakıt Fiyatlarında Benzine Sessiz Sedasız Rekor İndirim! Benzin Fiyatlarına İki İndirim Birden Geldi 1 14

3 Ekim Salı gününde LPG grubuna yapılan zam sonrasında, araç sahipleri endişeli bir bekleyişe girmişti. Ancak iyi bir haber var: 5 Ekim Perşembe gününden itibaren benzin fiyatlarına 2 liranın üzerinde bir indirim yapılacak. Bu indirim, sürücülere nefes aldıracak cinsten.

Benzin Fiyatlarına Beklenen İndirim Geldi!

Sektör kaynaklarına göre, 5 Ekim Perşembe gününden itibaren İstanbul, İzmir ve Ankara'da geçerli olacak şekilde benzin fiyatlarına 2 lira 10 kuruşluk bir indirim geldi. Bu, araç sahipleri için sevindirici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

Akaryakıt Fiyatlarında Benzine Sessiz Sedasız Rekor İndirim! Benzin Fiyatlarına İki İndirim Birden Geldi 2 24

İkinci İndirim Cuma Günü!

Benzin fiyatlarına gelen bu indirimin ardından, 6 Ekim Cuma gününden itibaren ikinci bir indirim daha bekleniyor. Tahminlere göre, benzin fiyatlarında 1 lira 17 kuruşluk bir fiyat indirimi daha gerçekleşecek. Bu da sürücülerin cebini rahatlatacak.

Akaryakıt İndirimi Sonrası Benzin Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Akaryakıt fiyatlarına yapılan bu indirimler sonrasında, İstanbul Anadolu Yakası'nda 34,50 TL'ye satılan benzinin litre fiyatının 33,33 TL'ye gerilemesi bekleniyor. Ankara'da ise 35,15 liraya satılan benzinin litre fiyatının 33,98 TL'ye düşmesi öngörülüyor.

Akaryakıt Fiyatlarında Benzine Sessiz Sedasız Rekor İndirim! Benzin Fiyatlarına İki İndirim Birden Geldi 3 34

İstanbul Anadolu Yakası Güncel Akaryakıt Fiyatları Listesi

  • Bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL
  • Motorin litre fiyatı: 40,06 TL
  • LPG litre fiyatı (Anadolu Yakası): 18,16 TL

İstanbul Avrupa Yakası Güncel Akaryakıt Fiyatları Listesi

  • Bir litre benzin fiyatı: 34,55 TL
  • Motorin litre fiyatı: 40,12 TL
  • LPG litre fiyatı (Avrupa Yakası): 18,61 TL
Akaryakıt Fiyatlarında Benzine Sessiz Sedasız Rekor İndirim! Benzin Fiyatlarına İki İndirim Birden Geldi 4 44

Ankara Güncel Benzin ve Motorin Fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 35,15 TL
  • Motorin litre fiyatı: 40,64 TL
  • LPG litre fiyatı: 18,58 TL

İzmir Güncel Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 35,25 TL
  • Motorin litre fiyatı: 40,80 TL
  • LPG litre fiyatı: 18,23 TL

Benzin fiyatlarında yaşanan bu indirimler, araç sahipleri için olumlu bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Yakıt giderlerinin azalması, sürücülere biraz daha nefes aldıracak gibi görünüyor. Ancak fiyatlar konusunda güncel bilgilere erişim sağlamak için yakıt istasyonlarındaki güncel fiyatları kontrol etmeyi unutmayın.