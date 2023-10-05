Akaryakıt Fiyatlarında Benzine Sessiz Sedasız Rekor İndirim! Benzin Fiyatlarına İki İndirim Birden Geldi

3 Ekim Salı gününde LPG grubuna yapılan zam sonrasında, araç sahipleri endişeli bir bekleyişe girmişti. Ancak iyi bir haber var: 5 Ekim Perşembe gününden itibaren benzin fiyatlarına 2 liranın üzerinde bir indirim yapılacak. Bu indirim, sürücülere nefes aldıracak cinsten.

Benzin Fiyatlarına Beklenen İndirim Geldi!

Sektör kaynaklarına göre, 5 Ekim Perşembe gününden itibaren İstanbul, İzmir ve Ankara'da geçerli olacak şekilde benzin fiyatlarına 2 lira 10 kuruşluk bir indirim geldi. Bu, araç sahipleri için sevindirici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.