Akaryakıt Fiyatlarında Benzin ve Motorine Tarihi Zam! Bu Zam Ortalığı Yıkıp Geçecek

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle sürekli değişiyor. Benzin ve motorin fiyatlarında artışlar ve indirimler sık sık gündeme geliyor. Bu makalede, akaryakıt fiyatlarındaki bu değişiklikleri ve nedenlerini inceleyeceğiz.

Otogaz Grubunda Zam Bekleniyor

Türkiye'de döviz kurunun yüksek seyri, Brent petrol fiyatlarındaki hareketliliği Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıtıyor. Bu nedenle akaryakıt fiyatlarındaki zamlar, Türkiye genelinde satılan hemen hemen her ürünü etkiliyor. Bu fiyat değişiklikleri ise vatandaşların cebini yakıyor.

Son zamanlarda benzin ve motorine yapılan zamların ardından sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, 3 Ekim Salı gününden itibaren otogaz grubunda 69 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor. Öte yandan, benzin ve motorinde herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı belirleniyor. Bu karmaşık hesaplama süreci, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor.