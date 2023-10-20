Akaryakıt Fiyatlarında Benzin ve Motorine Okkalı Zam! 20 Ekim 2023 Akaryakıt Fiyatları

Günümüzde, küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL kuru, ülkemizdeki akaryakıt fiyatları üzerindeki etkilerini sürdürmektedir. Her gün değişen bu faktörler, araç sahipleri için oldukça önemlidir. Akaryakıt fiyatlarının, günlük yaşantımızın bir parçası haline geldiği bir gerçek. Peki, güncel benzin ve motorin fiyatları ne durumda? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara'da 19 Ekim 2023 tarihindeki güncel akaryakıt fiyatları...

20 Ekim Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin Fiyatı: 33,54 TL

Motorin Fiyatı: 39,56 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin Fiyatı: 33,59 TL

Motorin Fiyatı: 39,62 TL

Ankara

Benzin Fiyatı: 34,20 TL

Motorin Fiyatı: 40,19 TL





İzmir

Benzin Fiyatı: 34,30 TL

Motorin Fiyatı: 40,34 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) payları eklenerek, KDV (Katma Değer Vergisi) hariç rafineri satış fiyatı bulunur.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde edilir. Bu hesaplamalar, akaryakıt fiyatlarının güncel ve adil bir şekilde belirlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle, akaryakıt fiyatları her gün değişebilir, ve güncel fiyatları öğrenmek için yerel istasyonlara veya online kaynaklara başvurmak önemlidir.

Akaryakıt fiyatlarını anlamak, araç sahipleri ve tüketiciler için oldukça önemlidir çünkü bu fiyatlar günlük yaşamımızı etkileyebilir. Bu nedenle, akaryakıt fiyatlarını düzenli olarak takip etmek, bütçenizi daha iyi yönetmenize yardımcı olabilir.