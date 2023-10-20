  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Akaryakıt Fiyatlarında Benzin ve Motorine Okkalı Zam! 20 Ekim 2023 Akaryakıt Fiyatları

Akaryakıt Fiyatlarında Benzin ve Motorine Okkalı Zam! 20 Ekim 2023 Akaryakıt Fiyatları

Yayınlanma:
Akaryakıt Fiyatlarında Benzin ve Motorine Okkalı Zam! 20 Ekim 2023 Akaryakıt Fiyatları
Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL dalgalanmaları, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını etkileyen önemli faktörlerdir. 19 Ekim 2023 tarihinde İstanbul, İzmir ve Ankara'daki güncel benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri için merak konusu olmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK paylarının eklenmesiyle hesaplanıyor ve güncel fiyatlar her gün değişebilir.

Günümüzde, küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL kuru, ülkemizdeki akaryakıt fiyatları üzerindeki etkilerini sürdürmektedir. Her gün değişen bu faktörler, araç sahipleri için oldukça önemlidir. Akaryakıt fiyatlarının, günlük yaşantımızın bir parçası haline geldiği bir gerçek. Peki, güncel benzin ve motorin fiyatları ne durumda? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara'da 19 Ekim 2023 tarihindeki güncel akaryakıt fiyatları...

2023/09/15/benzin.jpg

20 Ekim Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin Fiyatı: 33,54 TL
  • Motorin Fiyatı: 39,56 TL

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin Fiyatı: 33,59 TL
  • Motorin Fiyatı: 39,62 TL

Ankara

  • Benzin Fiyatı: 34,20 TL
  • Motorin Fiyatı: 40,19 TL

2023/09/22/benzinn.jpg

İzmir

  • Benzin Fiyatı: 34,30 TL
  • Motorin Fiyatı: 40,34 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) payları eklenerek, KDV (Katma Değer Vergisi) hariç rafineri satış fiyatı bulunur.

2023/09/17/benzinn.jpg

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde edilir. Bu hesaplamalar, akaryakıt fiyatlarının güncel ve adil bir şekilde belirlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle, akaryakıt fiyatları her gün değişebilir, ve güncel fiyatları öğrenmek için yerel istasyonlara veya online kaynaklara başvurmak önemlidir.

Akaryakıt fiyatlarını anlamak, araç sahipleri ve tüketiciler için oldukça önemlidir çünkü bu fiyatlar günlük yaşamımızı etkileyebilir. Bu nedenle, akaryakıt fiyatlarını düzenli olarak takip etmek, bütçenizi daha iyi yönetmenize yardımcı olabilir.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Ücretli Öğretmenlere Son Dakika Müjdesi! Ek Ödenek Fiyatları Arttı
Ücretli Öğretmenlere Son Dakika Müjdesi! Ek Ödenek Fiyatları Arttı
Milli yas sebebiyle birçok etkinlik ertelendi
Milli yas sebebiyle birçok etkinlik ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyası olarak işbirliğimizi geniş bir alanda sürekli geliştiriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyası olarak işbirliğimizi geniş bir alanda sürekli geliştiriyoruz
Marlboro, Kent, Winston, Parliament ve Tekel 2000 Sigara Fiyatlarına Sessiz Sedasız Zam!
Marlboro, Kent, Winston, Parliament ve Tekel 2000 Sigara Fiyatlarına Sessiz Sedasız Zam!
Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Tüp Fiyatlarına Gece Yarısı Sessiz Sedasız Okkalı Zam!
Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Tüp Fiyatlarına Gece Yarısı Sessiz Sedasız Okkalı Zam!
Üniversite Öğrencilerine 3000 TL Burs Başvurusu Ekranları Açıldı! Son Gün 13 Ekim
Üniversite Öğrencilerine 3000 TL Burs Başvurusu Ekranları Açıldı! Son Gün 13 Ekim
PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme
PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme