Akaryakıt Fiyatlarında Benzin ve Motorine Okkalı İndirim İçin Tarih Verildi! Depolarınızı Hemen Fullemeyin

Küresel petrol piyasalarında yaşanan son gelişmeler, fiyatlarda dikkate değer bir gerilemeye neden oldu. Türkiye'de de bu fiyat düşüşlerinin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında indirim gündeme geldi. Akaryakıt sektörü kaynakları, yapılacak olan indirimle ilgili detayları paylaştı.

Petrol Piyasasında Kriz Etkisi

Küresel petrol piyasasında bir süredir devam eden savaşın etkisiyle yüksek fiyatlamalar gözlemlenmekteydi. Ancak, savaşın devamına rağmen piyasalar, bu insanlık dramını normalleştirdi. Bu normalleşme sürecine paralel olarak petrol piyasasında fiyat gerilemeleri yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı 81 dolara kadar geriledi. Bu düşüş, Türkiye'de akaryakıt maliyetlerini de etkiledi.

Dolar Kurunun Etkisi

Dolar kuru, bir süredir hafif yükselişler yaşamaktaydı. Serbest piyasada dolar kuru 28,60 TL'den işlem görüyor. Akaryakıt maliyetlerinin TL'ye dönüşümünde dolar kuru kullanıldığı için buradaki fiyat hareketleri, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla, akaryakıtta yapılan indirimin tutarı, dolar kurundaki yükselişle birlikte bir miktar düştü.

Motorin İndirimi Haberi

Akaryakıt sektörü kaynakları, motorin fiyatları için uygulanacak indirimin tutarını açıkladı. Motorin litre başına 1,64 TL indirim yapılacağı belirtildi. İndirimin pompaya yansıması ise Pazartesi gününü Salı gününe bağlayan gece yarısı olarak planlandı. Yarından itibaren araç sahipleri, daha uygun fiyatlarla motorin satın alma imkanına sahip olacaklar.

Benzin İçin Beklenti

Benzin fiyatları için de indirim beklentisi bulunuyor. Ancak, akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgilere göre, şu ana kadar yapılan maliyet hesaplamalarında benzin fiyatları için indirimi gerektirecek bir sonuca ulaşılamadı. Yine de, petrol fiyatlarındaki düşüşler devam ederse, benzin için de hafta içinde indirim uygulaması düşünülebilir.