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Akaryakıt Fiyatlarında Beklenmedik Son Dakika Zammı! Benzin ve Motorine 2 TL Zam Pompalara Yansıdı

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Akaryakıt Fiyatlarında Beklenmedik Son Dakika Zammı! Benzin ve Motorine 2 TL Zam Pompalara Yansıdı
Dünya genelindeki ham petrol fiyatlarındaki düşüş, Türkiye'de motorin fiyatlarına yansıyor! Gece yarısından itibaren geçerli olacak yüzde 4,3'lük indirimle İstanbul'da motorin litre fiyatı 36,38 TL'ye düşecek. Ankara'da 36,96 TL, İzmir'de ise 37,14 TL olacak.

Dünya genelindeki ham petrol fiyatlarındaki düşüş, Türkiye içinde motorin fiyatlarına olumlu yansıyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre, bu gece saat 00.00'dan itibaren geçerli olacak şekilde motorin fiyatlarına yüzde 4,3 oranında indirim yapılacak. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmayacak.

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Motorin ve Benzin Kullanıcılarına Müjdeli Haber!

Ham petrol fiyatlarındaki düşüş, motorin ve benzin gibi önemli ürünlerin maliyetlerini olumlu yönde etkiliyor. Bu indirimle birlikte, motorin litre fiyatı İstanbul'da 36,38 TL'ye, Ankara'da 36,96 TL'ye, İzmir'de 37,14 TL'ye düşecek. Benzin fiyatları ise şu şekilde devam edecek: İstanbul'da 34,55 TL, Ankara'da 35,20 TL, İzmir'de 35,31 TL. Ancak, fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında lojistik kaynaklı olarak değişiklik gösterebilir.

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Beklenti: Gelecekte Yeni Fiyatlar Mümkün!

Akaryakıt fiyatlarındaki bu indirim, tüketicilere geçici bir mali rahatlama sağlayabilir. Ancak, piyasada yaşanan değişiklikler ve uluslararası gelişmeler, akaryakıt fiyatlarının gelecekteki seyrini etkileyebilir. İlerleyen günlerde yeni fiyat güncellemeleri olabileceği için, kullanıcılar değişiklikleri takip etmeye devam etmelidir.

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