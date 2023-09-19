Akaryakıt Fiyatlarında Beklenmedik Gelişme! Benzin ve Motorin Zammı Dünya Rekoru Kırdı

Son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, vatandaşların günlük yaşamlarını ve bütçelerini derinden etkileyen önemli bir konu haline gelmiştir. Özellikle Brent petrol fiyatlarının ve dolar kurunun hareketliliği, KDV ve ÖTV oranlarındaki zamlar, benzin, motorin ve LPG gibi akaryakıt türlerinin fiyatlarını etkileyen temel faktörler arasında yer almaktadır.

5 Eylül tarihinde LPG fiyatlarına 1 lira 30 kuruşluk bir zam yapılması, akaryakıt fiyatlarındaki artışın son örneğidir. Geçtiğimiz hafta motorine 2 lira, benzin fiyatlarına da 1 lira 60 kuruşluk zam yapıldı. Bu nedenle, 19 Eylül itibarıyla akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38,47 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,91 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı: 17,14 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38,52 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,99 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 17,60 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 39,10 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,52 TL Ankara'da LPG litre fiyatı: 17,59 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı: 39,22 TL İzmir'de motorin litre fiyatı: 40,71 TL İzmir'de LPG litre fiyatı: 17,33 TL

Bu fiyatlar, akaryakıtın türüne, şehre ve tüketilen miktarlara göre değişebilir. Ancak, genel olarak Türkiye genelinde yaşanan fiyat artışları dikkat çekmektedir.

Akaryakıt fiyatlarının artışının arkasında yatan nedenlerin başında Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar gelmektedir. Brent petrol, dünya genelinde enerji üretiminde yaygın olarak kullanılan bir hammaddedir ve fiyatları uluslararası piyasalarda belirlenir. Dolayısıyla, petrol fiyatlarındaki yükselişler Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını da etkiler.

Buna ek olarak, dolar kurundaki değişiklikler de akaryakıt fiyatları üzerinde etkilidir. Çünkü akaryakıtın uluslararası piyasalarda işlem gördüğü ve dolarla işlem gördüğü göz önüne alındığında, dolar kurundaki artışlar akaryakıt fiyatlarını yükseltebilir.

KDV (Katma Değer Vergisi) ve ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) oranlarındaki zamlar da akaryakıt fiyatlarını etkileyen faktörler arasındadır. Özellikle 16 Temmuz'da alınan ÖTV kararı sonrasında benzin ve motorin fiyatlarında ciddi artışlar yaşanmıştır. Bu tür vergi zamları da akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansır.