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Akaryakıt Fiyatlarında Araç Sahiplerini Sevindirecek İndirim! 3 Ekim 2023 Akaryakıt Fiyatları

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Akaryakıt Fiyatlarında Araç Sahiplerini Sevindirecek İndirim! 3 Ekim 2023 Akaryakıt Fiyatları
Denizbank'ın muhteşem kampanyası sayesinde akaryakıt masraflarınızı azaltın, tasarruf edin! Detaylar için web sitemizi ziyaret edin.

Akaryakıt fiyatlarındaki sürekli artışlar, birçok vatandaş için mali bir yük haline geldi. Ancak şimdi, Denizbank'ın müjdesiyle bu sorunun üstesinden gelmek mümkün! İşte ayrıntılar:

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Denizbank, 130 TL'lik İndirimle Müşterilerine Destek Oluyor

Denizbank, müşterilerine yönelik çarpıcı bir kampanya başlattığını duyurdu. Bu benzersiz kampanya, müşterilerin akaryakıt ve benzin masraflarını hafifletmeyi amaçlıyor. Kampanya kapsamında, 30 Eylül tarihine kadar Bonus POS kartları ile 4 kez veya daha fazla olmak üzere, 500 TL ve üzeri akaryakıt ve benzin alışverişi yapan müşterilere 4 kez indirim yapılacak. Ayrıca, Ekim ayında yapılacak 5. alışverişte ise tam 130 TL indirim sağlanacak. Bu muhteşem kampanya, 4 Ekim ve 4 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerli olacak.

Her Müşteri Yararlanabilir!

Denizbank'ın sunduğu bu harika fırsattan yararlanmak isteyen her müşteri, en fazla 130 TL indirimden faydalanabilecektir. Promosyon kapsamında olan müşteriler, Bonus üyelerine özgü BP istasyonlarından 5. alışverişlerinde 130 TL indirim kazanacaklar. Elde edilen bu indirimler, müşterilerin kartlarına hızla yatırılacaktır.

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Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Bu çekici kampanyadan yararlanmak için, akaryakıt ve benzin alışverişlerinizi Bonus POS kartınızla yapmanız gerekmektedir. Ayrıntılı bilgilere ulaşmak için Denizbank'ın resmi web sitesini ziyaret etmeyi unutmayınız.

Artık akaryakıt masrafları sorun olmaktan çıkıyor, Denizbank'ın bu kampanyasıyla tasarruf edebilirsiniz!

Kaynak:Haber Kaynağı

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