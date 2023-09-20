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Akaryakıt Fiyatlarında Akşam Zammı! Benzine 4 TL Zam Tabelalara Sabah Yansıyacak

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Akaryakıt Fiyatlarında Akşam Zammı! Benzine 4 TL Zam Tabelalara Sabah Yansıyacak
Döviz kurlarının ve enerji piyasasının etkisiyle petrol fiyatlarında artış bekleniyor. Uzmanlar, 2024'te brent petrolün 107 doları aşabileceğini öngörüyor. Bu gelişmeler, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunabilir.

Döviz kurları ve arz talep dengesi, petrol fiyatlarının seyrini belirlemede kritik bir rol oynuyor. Bu yazıda, döviz kurlarının petrol fiyatları üzerindeki etkisini ve son dönemdeki gelişmeleri ele alacağız.

Petrol Fiyatlarına Etki Eden Faktörler

Petrol fiyatlarının dalgalanmasının ardındaki temel faktörler arasında arz talep dengesi ve döviz kurlarındaki değişiklikler yer almaktadır. Özellikle döviz kurlarındaki hareketlilik, petrol fiyatlarını yukarı ya da aşağı yönlü etkileyebilir. Son zamanlarda, ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'ın brent petrol tahminlerindeki artış dikkat çekiyor.

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Goldman Sachs'ın Tahmini

Goldman Sachs, brent petrolün 12 aylık tahminini 93 dolardan 100 dolara çıkardı. Brent petrolün varil fiyatı 95 dolara yaklaşırken, bu tahmin enerji piyasaları uzmanları tarafından yakından takip ediliyor. Goldman Sachs'ın raporuna göre, 2024 yılının ilk çeyreğinde brent petrolün 107 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu tahmin, piyasalarda büyük bir yankı uyandırdı.

JP Morgan'ın Benzer Durumu

JP Morgan da benzer bir şekilde emtia piyasalarında spekülatif davranan bankalardan biri olarak dikkat çekiyor. OPEC'in her ay yayınladığı raporlara göre, "net long pozisyonları" petrol fiyatlarının trendini gösterir. Net long pozisyonları, vadeli piyasa oyuncularının petrolü açık pozisyonlarla almayı tercih ettiğini gösterir. Bu da petrol fiyatlarının yükselme eğilimine girebileceğine işaret eder.

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Petrol Fiyatlarındaki Beklentiler

Enerji Piyasaları Uzmanı Ali Arif Aktürk, petrol fiyatlarına yönelik önemli bir beklentiyi paylaşıyor. Aktürk'e göre, petrol fiyatları 2024 yılının ilk çeyreğine kadar 100 doların üzerine çıkabilir. Ayrıca, 2023 yılının sonuna doğru benzin fiyatlarının 50 lirayı geçeceğine yönelik bir tahminde bulunuyor.

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