Akaryakıt Fiyatlarına Sessiz Sedasız İndirim! Kimse Bunu Beklemiyordu

Petrol fiyatları, dolar kurundaki dalgalanmalar ve vergi oranlarının değişimi ile sürekli olarak hareket ediyor. Bu yazıda, son güncellemeleri ve İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatlarını bulacaksınız.

Petrol ve Dolar Kurunun Etkisi

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son dönemde yapılan KDV ve ÖTV zamları, benzin ve motorin fiyatlarına da yansımış durumda. Bu değişimleri daha iyi anlamak için son güncellemelere bir göz atalım.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İşte 25 Eylül 2023 itibarıyla İstanbul Anadolu Yakası'nda güncel akaryakıt fiyatları:

Bir litre benzin fiyatı: 38,47 TL

38,47 TL Bir litre motorin fiyatı: 39,91 TL

39,91 TL LPG litre fiyatı: 17,14 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda ise:

Bir litre benzin fiyatı: 38,52 TL

38,52 TL Bir litre motorin fiyatı: 39,99 TL

39,99 TL LPG litre fiyatı: 17,60 TL



Ankara'da ise şu şekilde:

Bir litre benzin fiyatı: 39,10 TL

39,10 TL Bir litre motorin fiyatı: 40,52 TL

40,52 TL LPG litre fiyatı: 17,59 TL

İzmir'de ise:

Bir litre benzin fiyatı: 39,22 TL

39,22 TL Bir litre motorin fiyatı: 40,71 TL

40,71 TL LPG litre fiyatı: 17,33 TL

Bu fiyatlar, sürekli olarak değişebilir, bu nedenle güncel tutmaya dikkat etmek önemlidir.