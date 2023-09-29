Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam İçin Tarih Verildi! Şimdiden Depolarınızı Fulleyin

Son zamanlarda Brent petrol fiyatlarının hızla artış göstermesi, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının da hızla yükselmesine neden olmuştur. Brent petrolünün varil fiyatının 93 doları aşması, hükümetin bütçe açığını kapatma amacıyla çeşitli ürünlere zam yapma eğiliminde olduğu anlamına gelmektedir. Bu zamların en fazla etkilediği sektörlerden biri ise akaryakıt sektörüdür.

Brent Petrol Fiyatlarındaki Değişim

Brent petrol fiyatları son verilere göre 93,82 dolardan 93,25 dolara düşmüş olsa da hala yüksek bir seviyede seyretmektedir. Yüksek petrol fiyatları, hükümeti alkollü içecekler, tütün ürünleri ve akaryakıta ek zamlar getirme konusunda düşündürmektedir.

Akaryakıt Fiyatlarındaki Artış

Yaklaşan seçimlerle birlikte benzinin litre fiyatı 19,81 TL ve motorinin litre fiyatı 18,59 TL seviyelerindeydi. Ancak yılbaşına gelindiğinde benzin fiyatı 19,48 TL'ye, motorin fiyatı ise 22,06 TL'ye kadar yükselmiştir.

Bugün itibariyle İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzin 36,66 TL, Anadolu Yakası'nda 36,61 TL, Ankara'da 37,25 TL ve İzmir'de 37,37 TL'ye satılmaktadır. Motorin ise aynı bölgelerde sırasıyla 40,12 TL, 40,06 TL, 40,67 TL ve 40,86 TL fiyatlarla alıcı bulmaktadır.

Gelecekteki Fiyatlar

Geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatlarına 1,94 TL'lik bir indirim yapılmış olmasına rağmen, fiyatların yeniden yükselme olasılığı oldukça yüksektir. Sektör temsilcileri, yeni bir zamın kaçınılmaz olduğunu ve bu zammın taksitler halinde gerçekleşebileceğini öne sürmektedirler. Motorin fiyatlarının 45 TL'ye yaklaşabileceği ve benzinin 44 TL'yi aşabileceği tahmin edilmektedir. Bu durum, araç sahipleri için ciddi bir mali yük oluşturabilir.

Sektöre Etkisi

Son verilere göre, Ağustos ayında benzin satışları yüzde 10,05 artarak 490 bin 868 metreküpe ulaşmışken, motorin satışları yüzde 5,36 oranında düşerek 2 milyon 801 bin 733 metreküpe gerilemiştir. Bu veriler, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın sektördeki etkisini göstermektedir.