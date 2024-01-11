Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam İçin Tarih Verildi! O Tarihte Fiyatlar Dört Katına Çıkacak

Küba, ABD'nin abluka uygulaması ve Brent petrolün 77 dolara yükselmesiyle ekonomik bir sarsıntı yaşıyor. Bu gelişmeler, akaryakıt fiyatlarında ciddi bir artışa neden oldu.

Petrol Tahminleri ve Akaryakıt Fiyatları

Bankaların ardı ardına yaptığı petrol tahminleri, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili önemli kararların alınmasına yol açtı. ABD'nin Küba'ya uyguladığı abluka nedeniyle ekonomik krizle boğuşan ülkede, akaryakıt fiyatlarına yüzde 500'lük bir zam yapılacağı duyuruldu.

Küba'da Akaryakıt Fiyatları: Şu An ve Gelecekteki Planlar

Küba'da benzinin mevcut litre fiyatı 25 Küba pesosu olarak belirlendi. Bu miktar, yaklaşık olarak 0,2 dolara denk gelmektedir. Ancak, hükümet şubat ayında bu fiyatı 132 pesoya çıkarmayı planlamaktadır. Bu adımın, bütçe açığını azaltmada önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir.

Hükümetin Ekonomik İyileştirme Adımları

Küba Maliye Bakanı Vladimir Regueiro, benzinin yanı sıra dizel ve diğer akaryakıt türlerinde de benzer artışların yapılacağını açıkladı. Hükümet, bu adımla ekonomik krizi atlatmayı ve bütçe dengesini sağlamayı hedefliyor.

Akaryakıt Fiyatlarının Toplumsal Etkisi

Küba'da bir depo benzinin fiyatı 2 bin 100 pesodur, ki bu aylık asgari ücretin yarısına denk gelmektedir. Bu durum, ekonomik zorluk içindeki vatandaşlar için ciddi bir yük oluşturabilir.