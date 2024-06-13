Akaryakıt Fiyatlarına Kurban Bayramı İçin Cumhurbaşkanı Erdoğandan Yardım Eli! Benzin, Motorin ve LPG'ye 12 TL İndirim!

Kurban Bayramı tatilinde yola çıkmayı planlayan vatandaşlar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip ediyor. Brent petrol fiyatlarının tekrar zirveye ulaşması, beklenen zammı beraberinde getirdi. Akaryakıta yapılan büyük zam, pompaya yansıdı.

Akaryakıt Fiyatlarının Yükseliş Sebepleri

Petrol fiyatlarının artışında, dünyanın en fazla petrol tüketen ülkesi ABD’de talebin artışını gösteren veriler etkili oldu. Brent petrolün varil fiyatı 82 dolara ulaştı. Bu gelişmelerin sonucunda, motorin fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 34 kuruş zam yapıldı. Böylece motorin fiyatı yeniden 40 liranın üzerine çıktı.

13 Haziran 2024 Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin Fiyatı: 40.24 TL

40.24 TL Motorin Litre Fiyatı: 40.67 TL

40.67 TL LPG Litre Fiyatı: 20.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin Fiyatı: 40.15 TL

40.15 TL Motorin Litre Fiyatı: 40.57 TL

40.57 TL LPG Litre Fiyatı: 19.64 TL

Ankara

Benzin Fiyatı: 41.24 TL

41.24 TL Motorin Fiyatı: 41.63 TL

41.63 TL LPG Fiyatı: 20.19 TL

İzmir

Benzin Fiyatı: 41.54 TL

41.54 TL Motorin Fiyatı: 42.02 TL

42.02 TL LPG Fiyatı: 19.89 TL

Adana

Benzin Fiyatı: 41.87 TL

41.87 TL Motorin Fiyatı: 42.28 TL

42.28 TL LPG Fiyatı: 19.99 TL





Akaryakıt Fiyatlarındaki Değişikliklerin Etkisi

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, özellikle tatil dönemlerinde seyahat planı yapan vatandaşları olumsuz etkiliyor. Benzin ve motorin fiyatlarının yüksek olması, uzun mesafeli yolculukları daha masraflı hale getiriyor. Aynı zamanda, LPG fiyatlarının da artması, alternatif yakıt kullanan araç sahiplerini de düşündürüyor.

Akaryakıt Tasarrufu İçin İpuçları

Bu dönemde akaryakıt tasarrufu yapmak isteyenler için bazı öneriler: