  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Akaryakıt Fiyatları Zamma Doyamadı! Benzin ve Motorine 5 TL Zam

Akaryakıt Fiyatları Zamma Doyamadı! Benzin ve Motorine 5 TL Zam

Yayınlanma:
Akaryakıt Fiyatları Zamma Doyamadı! Benzin ve Motorine 5 TL Zam
Akaryakıt fiyatlarının dalgalanması, vatandaşlar için ekonomik zorluklar yaratıyor. Yakın zamanda yaşanan zamlar, sürücülerin bütçelerini zorluyor.

Akaryakıt fiyatları, son bir ay içinde yaşanan brend petrol ve döviz kurlarındaki hareketliliğin bir yansıması olarak oldukça fazla dalgalanmıştır. Vergilerin de eklenmesiyle birlikte, akaryakıt fiyatları artık cep yakar hale gelmiştir. Ancak son zamanlarda yaşanan bu fiyat dalgalanmaları, vatandaşların endişeli bir şekilde akaryakıt fiyatlarına yaklaşmasına neden olmuştur.

akaryakitttt.jpg

Akaryakıt Zamlarının Ardı Arkası Kesilmiyor

Son dönemde akaryakıt fiyatlarında görülen ufak indirimlerin ardından hemen büyük bir zam gelmesi, vatandaşları bu indirim haberlerine karşı bile mesafeli hale getirmiştir. Bu durum, akaryakıt fiyatlarının belirsizliğini ve vatandaşların cebini nasıl etkilediğini anlamak için önemlidir.

Geçtiğimiz Ay ile Karşılaştırma

Geçtiğimiz ay ile bu dönem arasında akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişikliklere bir göz atalım. Benzine 2 TL, motorine ise 4 TL civarında zam geldiği görünüyor. Bu artışlar, sürücülerin günlük yaşamlarını nasıl etkiliyor?

benzin.jpg

20 Eylül 2023 Akaryakıt Fiyatları

Şimdi, 20 Eylül 2023 tarihine ait güncel akaryakıt fiyatlarına bir göz atalım:

  • Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 38,55 TL
  • Gazyağı TL/lt: 34,99 TL
  • Motorin TL/lt: 40,03 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 40,08 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 29,57 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 24,74 TL

Geçtiğimiz Ay Akaryakıt Fiyatları

Buna karşın, geçtiğimiz ayın akaryakıt fiyatları şu şekildeydi:

  • Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 36,13 TL
  • Gazyağı TL/lt: 34,73 TL
  • Motorin TL/lt: 36,46 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 36,51 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,13 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 23,63 TL

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
O Banka Ev Sahibi Olmak İsteyenlere 0,99 Faiz Oranıyla 850.000 TL Konut Kredisi Veriyor!
O Banka Ev Sahibi Olmak İsteyenlere 0,99 Faiz Oranıyla 850.000 TL Konut Kredisi Veriyor!
Hyundai, Renault ve Opel Markalarında Dip Fiyat! Fiyatı Gören Duyan Koşuyor
Hyundai, Renault ve Opel Markalarında Dip Fiyat! Fiyatı Gören Duyan Koşuyor
İŞKUR Aylık 25.000 TL Maaşla Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları Neler?
İŞKUR Aylık 25.000 TL Maaşla Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları Neler?
Lise, Ortaokul ve İlkokul Öğrencilerini Üzecek Karar! MEB'in Kararı Net
Lise, Ortaokul ve İlkokul Öğrencilerini Üzecek Karar! MEB'in Kararı Net
Meteoroloji Uzmanları Tek Tek Uyardı! Sıcak Hava Dalgaları Bu Kez Üzecek
Meteoroloji Uzmanları Tek Tek Uyardı! Sıcak Hava Dalgaları Bu Kez Üzecek
Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor Borsa'nın Açılmasıyla Kırıldı! Gram 3.000 TL'yi Geçti
Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor Borsa'nın Açılmasıyla Kırıldı! Gram 3.000 TL'yi Geçti
Marketler Resmen Ayçiçek Yağı Rekabetine Girdi! O Markette 5 LT Ayçiçek Yağı 39,99 TL
Marketler Resmen Ayçiçek Yağı Rekabetine Girdi! O Markette 5 LT Ayçiçek Yağı 39,99 TL