Akaryakıt Fiyatları Zamma Doyamadı! Benzin ve Motorine 5 TL Zam
Akaryakıt fiyatları, son bir ay içinde yaşanan brend petrol ve döviz kurlarındaki hareketliliğin bir yansıması olarak oldukça fazla dalgalanmıştır. Vergilerin de eklenmesiyle birlikte, akaryakıt fiyatları artık cep yakar hale gelmiştir. Ancak son zamanlarda yaşanan bu fiyat dalgalanmaları, vatandaşların endişeli bir şekilde akaryakıt fiyatlarına yaklaşmasına neden olmuştur.
Akaryakıt Zamlarının Ardı Arkası Kesilmiyor
Son dönemde akaryakıt fiyatlarında görülen ufak indirimlerin ardından hemen büyük bir zam gelmesi, vatandaşları bu indirim haberlerine karşı bile mesafeli hale getirmiştir. Bu durum, akaryakıt fiyatlarının belirsizliğini ve vatandaşların cebini nasıl etkilediğini anlamak için önemlidir.
Geçtiğimiz Ay ile Karşılaştırma
Geçtiğimiz ay ile bu dönem arasında akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişikliklere bir göz atalım. Benzine 2 TL, motorine ise 4 TL civarında zam geldiği görünüyor. Bu artışlar, sürücülerin günlük yaşamlarını nasıl etkiliyor?
20 Eylül 2023 Akaryakıt Fiyatları
Şimdi, 20 Eylül 2023 tarihine ait güncel akaryakıt fiyatlarına bir göz atalım:
- Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 38,55 TL
- Gazyağı TL/lt: 34,99 TL
- Motorin TL/lt: 40,03 TL
- Motorin (Excellium) TL/lt: 40,08 TL
- Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 29,57 TL
- Fuel Oil TL/Kg: 24,74 TL
Geçtiğimiz Ay Akaryakıt Fiyatları
Buna karşın, geçtiğimiz ayın akaryakıt fiyatları şu şekildeydi:
- Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 36,13 TL
- Gazyağı TL/lt: 34,73 TL
- Motorin TL/lt: 36,46 TL
- Motorin (Excellium) TL/lt: 36,51 TL
- Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,13 TL
- Fuel Oil TL/Kg: 23,63 TL