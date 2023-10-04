Airbnb kullananlara yaptırım geliyor- Ruhsatı olmayana 1 milyon TL ceza

Meclisin açılmasıyla birlikte, San Francisco merkezli ev kiralama platformu Airbnb'ye yönelik yeni düzenlemelerin ayrıntıları netleşmeye başladı. Airbnb üzerinde evini kiralamak isteyenler için bakanlıktan 'turizm konutu' ruhsatı alma zorunluluğu planlanıyor. Ruhsat alabilmek evin bazı belirli özellikleri karşılaması gerekecek. Yasa teklifi meclisten geçerse, kurala uymayanlara 1 milyon TL ceza.

Türkiye'de son dönemde gündemde yerini koruyan günlük ev veya oda kiralama sistemi olan Airbnb platformu üzerinden yapılan kiralamalara yeni düzenleme geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 1 Ekim itibarıyla yasama yılına başlamasıyla Airbnb'ye yönelik yasa teklifinin ayrıntıları da belli olmaya başladı.

Bu ay içerisinde Meclis'e sunulması planlanan yasayla birlikte günlük kiralık evleri kiralayanlar da kiraya verenler de sorumlu olacak.

'Airbnb evleri turizm sektörünün dengesini bozdu' yönünde gelen eleştirilerin ardından bu konu hakkında da düzenleme getirilmesi planlanıyor. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; evlerini günlük kiralamak isteyenler Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Turizm konutu' ruhsatı alacak ve bu ruhsatı dışarıdan görünecek şekilde konutun kapısına asacak. Bu ruhsata sahip olmayanları evini günlük kiraya veremeyecek.

RUHSAT ALMA ŞARTLARI NELER?

Evini günlük kiraya vermek isteyenlerin ruhsat alabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekecek.

- Düzenlemenin hayata geçmesi durumunda, günlük kiralık evlerde yangın merdiveni, yangın raporu belgesi, atık kontrol belgesi zorunlu tutulacak.

- Günlük kiralık evlerde; bir otel odasında bulunması zorunlu malzemelerin (Saç kurutma makinesi, nevresim, havlu) sağlanması da istenecek.

- Komşuların hepsinden muvafakatname alınması da zorunlu kılınırken, bir apartman sakinin bile itirazı halinde günlük kiralama yapılamayacak.