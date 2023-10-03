Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: 75.000 TL'ye Kadar Yenileme Ödeneği! Detaylar Açıklandı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, vatandaşlara maddi zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. 2023 yılında da bu amacını sürdüren Bakanlık, her gelir düzeyinden insanın ihtiyaçlarını karşılamak için yeni yardım tedbirleri sunmaktadır.

Bu yardımlar, refah devleti ilkelerini desteklemek ve insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine yardımcı olmak amacıyla sağlanmaktadır. Bu yardımlardan biri, 75.000 TL'ye kadar destek sunan bir programı içermektedir. Bu yazıda, bu programa nasıl başvurabileceğinizi ve kimlerin bu desteği alabileceğini detaylı bir şekilde açıklayacağız

75 Bin TL Nakit Yardımını Nasıl Alabilirsiniz?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için çaba harcamaktadır. Bu kapsamda, evlerini yenilemek veya eksik eşyalarını temin etmek isteyen bireylere 75.000 TL'ye kadar mali yardım sağlamayı amaçlayan yeni bir program başlatılmıştır.

Bu programdan yararlanabilmek için bazı kriterlere uymak gerekmektedir. İşte bu kriterler:

Hane Geliri: Başvuru sahibinin hane geliri, kişi başı düşen net asgari ücret miktarının üçte biri kısmından az olmalıdır. Özel Durumlar: Başvuru sahibi, belirtilen kriterlerden birini karşılamalıdır. Bu kriterler; yaşlı veya engelli olmak, tek ebeveyn olarak bir ailede yaşamak, dul olmak veya tadilat gerektiren mülkün veya arazinin tam hissesine sahip olmak gibi durumları içermektedir.





Başvuru Nasıl Yapılır?

Eğer yukarıdaki kriterlere uyuyorsanız ve 75.000 TL'ye kadar mali yardım almak istiyorsanız, başvuru sürecine başlamak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmanız gerekmektedir. Bu başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı acenteler aracılığıyla kolaylıkla yapılabilmektedir.