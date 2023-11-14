Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Dar Gelirli Vatandaşlara 2600 TL Doğalgaz Desteği! Başvuru Şartları ve Detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli vatandaşlara sunduğu destekleri bir adım daha ileri taşıyor. Bu kapsamda, doğalgaz alt yapısına sahip olup ısınma ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar için özel doğalgaz destek programını başlattı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz

Doğalgaz Destekleri: Soğuk Bölgelerde 2,500 TL, Diğer Bölgelerde 900 TL

Bakanlık, doğalgaz destek programıyla daha soğuk bölgelerde yaşayan vatandaşlara 2,500 TL, diğer bölgelerde ise 900 TL alt limitli maddi destek sağlayacak. Başvurusu onaylanan hak sahiplerinin ödemeleri, PTT aracılığıyla hesaplarına aktarılacak. Ayrıca, ödemelerden faydalanan kişiler, PTT'ye bildirimde bulunarak bu destekten faturalarından düşürebilecekler.

Kronik Hastalara Ek Ödeme ile Doğalgaz Faturası Desteği

Doğalgaz faturası desteği, kronik hastalara yönelik ek bir avantaj sunuyor. Kronik hastalara yüzde 5 ek ödemeyle açılan bu destek, e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla başvurulabilir. Bu sayede, kronik hastalara yönelik destek daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmış olacak.

Başvuru Şartları ve İhtiyaç Sahiplerine Sunulan Avantajlar

Doğalgaz destek programına başvuruda bulunacak vatandaşların belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, başvurunun e-Devlet sistemi üzerinden yapılması, doğalgaz alt yapısı olan bir ilçede ikamet etme veya bu durumu belgelendirmek, ikamet adresinde kayıtlı bir doğalgaz aboneliğine sahip olma ve dar gelirli olma yer almaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu destek programıyla dar gelirli vatandaşlara daha etkili bir şekilde ulaşmayı hedefliyor. Vatandaşlar, belirtilen şartları sağladıkları takdirde, doğalgaz destek programından yararlanarak kış aylarında daha sıcak ve konforlu bir yaşam sürebilecekler.