Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Kasım Ayı Ödemelerine Rekor Zam!

Kasım ayının ortalarında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çeşitli sosyal yardımlara dair duyurular yapılmaktadır. Geçtiğimiz hafta yaşlı ve engelli aylıkları, aile destek paketi ödemeleri, çocuk bileşeni yardımı ve elektrik tüketim desteği gibi önemli destekler, ülke genelindeki hak sahibi vatandaşların hesaplarına aktarıldı. Bu destek ödemelerinin gerçekleşmesinin ardından, bu hafta da toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren sosyal yardım ödemelerinin yapılması beklenmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kasım ayında da belirli bir takvime göre sosyal yardımları hesaplara aktarırken, destek ödemelerinin detaylarına dair araştırmalar sürmektedir. Bu kapsamda, Aile Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardım zammı açıklamaları da önemli bir gelişme olarak öne çıkmaktadır.

Özellikle ocak ayının ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte, altı aylık enflasyon oranı belirlenerek memur ve emekli maaşlarına zam yapılacaktır. Sosyal yardım ödemeleri de memur maaş katsayısına göre belirlendiği için sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşlar, memur maaş zamları ile ilgili güncel gelişmeleri takip etmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın memur maaşlarında yüzde 50'ye yakın oranda bir artış olabileceğine dair açıklamaları, sosyal yardımlara dair beklentileri de etkilemektedir. Memur maaşlarında yaşanabilecek bu oranlardaki artış, sosyal yardımlara da memur maaş katsayısı üzerinden yansıyabilir. Ancak, aile destek paketi ödemesinde herhangi bir artış beklentisi bulunmamaktadır, zira bu ödemeler yıl sonuna kadar uzatılmıştı ve önümüzdeki yıl ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmamıştır.

Kasım ayında sosyal yardım ödemelerinin hangi oranda artacağına dair hesaplamalar, kasım ayının ortasında hızla devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu ayki sosyal yardım ödemelerini hangi tarihlerde vatandaşlara ileteceği merak edilmektedir. Bakanlık, geçtiğimiz hafta hesaplara yapılan ödemelerle birlikte, bu hafta evde bakım maaşı ile sosyal ekonomik destek ödemelerini de iletmesi beklenmektedir. Ödemelerin hesaplara aktarılmasıyla birlikte bakanlık, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları bilgilendirmeye devam etmektedir.