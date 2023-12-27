Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Herkese Yarın Sabah Hesaplara 12.550 TL Yatacak! İşte Detaylar...

Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan nakit destekler, ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Bu sosyal yardımlar için belirlenen şartları karşılayan vatandaşlara nakit ödemeler yapılmaktadır. İşe Başlama Yardımı adı verilen az bilinen sosyal yardım programı, Aile Bakanlığı tarafından güncellenmiş ve artık bu yardıma hak kazanan vatandaşlar %49 oranında daha yüksek ödemeler alabilecekler.

İŞE BAŞLAMA YARDIMI NEDİR VE KİMLERİ KAPSAR?

Aile Bakanlığı'nın dikkat çeken sosyal yardım programlarından biri olan İşe Başlama Yardımı, ihtiyaç sahibi ve işsiz vatandaşları kapsar. Bakanlık, düzenli sosyal yardım ödemeleri yaptığı hanelerde yaşayan ve 18-55 yaş aralığında olan, çalışmasına engel bir durumu olmayan işsiz vatandaşları İŞKUR'a yönlendirir. İŞKUR tarafından yönlendirilen vatandaşlara, eğitimleri, tecrübeleri ve becerilerine uygun işler bulunur. İŞKUR'un yönlendirdiği iş görüşmelerine katılan vatandaşlar, işverenle anlaşma sağladıklarında İşe Başlama Yardımı kapsamında tek seferlik nakit ödeme alır.

ZAMLANAN YAPILAN ÖDEME!

Aile Bakanlığı, İşe Başlama Yardımı kapsamında vatandaşlara brüt asgari ücretin üçte biri kadar ödeme yapmaktadır. Temmuz 2023'ten beri bu sosyal yardım miktarı 4.471 TL olarak uygulanmaktaydı. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde bu ödemelere %49 oranında zam yapıldı.

Brüt asgari ücrete yapılan bu büyük zammın ardından, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak brüt asgari ücret 20.002 TL olarak belirlendi. Brüt asgari ücretin üçte biri İşe Başlama Yardımı olarak vatandaşlara ödendiğinden, bu sosyal yardım otomatik olarak 6.667 TL'ye yükseldi. İşe Başlama Yardımı alacak olan vatandaşlar, 2024 yılında bu ödemeden 6.667 TL almaya hak kazanacaklar.

İşe Başlama Yardımı ile kazanç sağlayacak olan vatandaşlar, işe başladıkları için en az 17.002 TL olan asgari ücret kadar maaş alacaklar. Bunun yanı sıra, Aile Bakanlığı'ndan tek seferlik olarak 6.667 TL sosyal yardım alma imkanına da sahip olacaklar. Bu güncelleme ile birlikte, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sağlanan destek daha da artmış durumda.