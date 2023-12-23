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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Evde Bakım Maaşlarına Yeni Yıl Zammı Belli Oldu! Artık 15.000 TL Ödenecek

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Evde Bakım Maaşlarına Yeni Yıl Zammı Belli Oldu! Artık 15.000 TL Ödenecek
2024 Evde Bakım Maaşı hakkında güncel bilgiler! Engelli bireylere ve ailelere finansal destek sunan bu ödeme, yaşam kalitesini artırmak amacıyla düzenleniyor. Memur maaş zammı katsayısına göre belirlenen tutarlar, 2023 Temmuz zammı ile güncellendi. Sorgulama için e-Devlet ve SMS yöntemleri kullanılabilir. Detaylar makalemizde!

Evde bakım maaşı, özellikle engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmak amacıyla sunulan önemli bir finansal destektir. Bu makalede, 2024 evde bakım maaşı hakkında merak edilen sorulara ve güncel bilgilere yer verilecek.

Evde Bakım Maaşı Tutarları ve Ödeme Detayları

Evde bakım maaşı, her ayın 15'i ile 31'i arasında ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak ödenen bir sosyal yardım ödemesidir. Bu maaş, engelliler ve aileleri için hayati bir destek kaynağıdır. Güncel bilgilere göre, evde bakım maaşı ödemelerinin tarihleri şu şekildedir:

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Evde Bakım Maaşı Ödeme Tarihleri

Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i itibarıyla başlar ve ayın 30'una kadar devam eder.

Sorgulama Yöntemleri

Evde bakım maaşı yatan iller listesi, e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulanabilir. Ayrıca, SMS yoluyla da sorgulama yapılabilmektedir.

2023 Temmuz Zammı ve Güncel Maaş Tutarları

2023 Temmuz Zammı

2023 Temmuz ayında yapılan ara zam ile birlikte, yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belirlenmiştir.

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Güncel Maaş Tutarları

Memur maaş katsayısına göre belirlenen evde bakım maaşı tutarı şu şekildedir:

  • Bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik evde bakım desteği: 5 bin 98 lira.
  • Yüzde 40-69 engeli olanlara aylık ödenen tutar: 1875 lira.
  • Yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara aylık ödenen tutar: 2 bin 811 lira.
  • Engelli yakını aylığı: 1874 lira.

2024 Evde Bakım Maaşı Tahmini

2024 Maaş Tahmini

2024 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak evde bakım maaşı, memur zammı katsayısına göre belirlenecektir. Memur maaş zammı için Aralık ayı enflasyon rakamları beklenmektedir.

Evde bakım maaşı, engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmada kritik bir rol oynar. Bu ödeme, engelli bireylerin günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılamalarına ve daha bağımsız bir yaşam sürdürmelerine destek olur. Evde bakım maaşı başvuruları ve sorgulamaları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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