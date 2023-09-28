Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 3 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme Programı!

Türkiye'de vatandaşlara yönelik devlet destekleri sürekli olarak devam ediyor ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yönetilmektedir. Bu destek ödemeleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönlendirilmektedir. Bakanlık, çeşitli sosyal yardım programları uygulayarak ihtiyaç sahibi vatandaşların bütçelerine katkıda bulunmaktadır. Bu programlar arasında yaşlı aylığı, engelli maaşı, doğum yardımı gibi bilinen yardımların yanı sıra az bilinen işe yönlendirme yardımı gibi destekler de bulunmaktadır. Ancak birçok vatandaş, bu desteklerin varlığından habersiz olduğu için hak ettikleri yardımlardan yararlanamamaktadır.

İşe Yönlendirme Yardımı Nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere sadece nakit destekler sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bu ailelerin gelirlerini artırmak için çeşitli uygulamalara da imza atıyor. İşe Yönlendirme Yardımı, tam da bu noktada devreye giriyor. Aile Bakanlığı'nın koordinasyonuyla İŞKUR, bu ihtiyaç sahibi vatandaşlar için iş görüşmeleri düzenlemekte ve iş bulma fırsatı sunmaktadır. İş görüşmelerine katılanlar, işe alınsalar dahi, görüşmeye katıldıkları için Aile Bakanlığı'ndan destek ödemeleri almaya hak kazanmaktadır.

Kimler Faydalanabilir?

Aile Bakanlığı'nın işe yönlendirme yardımı programları, her vatandaşa açık değildir. Bakanlık, düzenli olarak sosyal yardım sağladığı haneleri belirlemek için çalışmalar yapmaktadır. Bu hanelerde yaşayan ve 18-55 yaş arasında olan bireyler, çalışma yeteneklerini engelleyen bir durumları olmadığı sürece İŞKUR aracılığıyla iş bulma fırsatı elde ederler. Bu kapsama giren vatandaşlar, herhangi bir başvuru yapmadan bu sosyal yardımı almaya hak kazanır.

İşlemler Nasıl Yapılır, Ne Kadar Destek Ödemesi Verilir?

İşe yönlendirme yardımı kapsamındaki işlemler oldukça basittir. Aile Bakanlığı ile İŞKUR arasında işbirliği yapılır. İŞKUR, Bakanlık tarafından belirlenen uygun açık iş ilanlarına başvuran kişilere iş görüşmeleri ayarlar. Vatandaşlar, kendi yeteneklerine uygun işler için görüşmeye katılır. Görüşmeler sonucunda işe alınan vatandaşlar, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olurlar. İş görüşmesine gitmelerine rağmen işe alınamayan kişilere ise Aile Bakanlığı tarafından sosyal yardım yapılır.

Bu sosyal yardım, yılda en fazla 3 kez alınabilir ve her seferinde aylık net asgari ücretin yüzde 10'u kadar destek ödemesi yapılır. Bu da yılda toplamda 3.420 TL'ye kadar destek ödemesi alabileceğiniz anlamına gelir.

Türkiye'de devlet desteklerinden yararlanma fırsatını kaçırmamak için Aile Bakanlığı'nın işe yönlendirme yardımı gibi programları hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir. Unutmayın ki bu destekler, ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve ekonomik olarak daha güçlü olmalarını sağlamak amacıyla sunulmaktadır.