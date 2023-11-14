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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İşsizlere Yönelik 1140 TL Destek Ödemesi! Başvuru Şartları ve Detaylar

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İşsizlere Yönelik 1140 TL Destek Ödemesi! Başvuru Şartları ve Detaylar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işsizlere yönelik 1.140 TL destek ödemeleri başlattı. E-Devlet üzerinden kolay başvuru imkanı sunan program, İŞKUR yönlendirmesi ile onaylanan başvurulara 1.140 TL ödeme sağlıyor. Bu destek, iş arayan vatandaşlara ekonomik rahatlık ve umut sunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işsizlikle mücadelede önemli bir adım atmış ve 1.140 TL destek ödemelerini başlatmış bulunuyor. Bu maddi destek, işsiz vatandaşlara bir nefes aldırmak ve ekonomik zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak amacını taşıyor.

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E-Devlet Üzerinden Kolay Başvuru İmkanı

Maddi destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden kolayca başvurularını gerçekleştirebilirler. İşe Yönlendirme Yardımı seçeneğini seçtikten sonra, başvuru formunu doldurarak başvurularını tamamlayabilirler. Bu sayede, destek ödemelerinden yararlanmak isteyen bireyler için başvuru süreci oldukça kolay ve hızlı bir şekilde tamamlanabilir.

Başvuru Koşulları ve Şartları

Başvuru yapacak kişilerden aranan bazı önemli koşullar bulunmaktadır. Hane içindeki kişi başı gelirin 3 bin 800 TL'yi aşmaması gerekmektedir. Ayrıca, başvuruda bulunan kişinin çalışabilir durumda olması ve İŞKUR yönlendirmesi alması da bir diğer şarttır. Bu şartların sağlanması durumunda başvurular, Bakanlık tarafından değerlendirilecek ve onaylanan kişiler İŞKUR tarafından iş görüşmelerine yönlendirilecektir.

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İŞKUR Yönlendirmesi ile 1.140 TL Ödeme

Onaylanan başvurular sonucunda, İŞKUR tarafından iş görüşmelerine yönlendirilen kişilere tek seferlik 1.140 TL ödeme yapılacaktır. Bu ödeme, iş arayan vatandaşların iş bulma sürecinde karşılaştıkları masrafları karşılamak amacını taşırken, aynı zamanda ekonomik destek sunarak işsizliği azaltmaya yönelik etkili bir adımdır.

Kaynak:Haber Kaynağı

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