Aile Destek Programıyla Dar Gelirli Ailelere Müjde! 5.000 TL Yardım Başvurusu Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2023 yılında da çocuklu ailelere destek sunmayı sürdürüyor. Son dönemde, ihtiyaç sahibi aileler için özel desteklerin arttığını görmekteyiz. Özellikle çocuklu aileler için sunulan destekler, önemli bir role sahiptir.

Dar Gelirli Ailelere Devlet Desteği

Devletin dar gelirli ailelere yönelik sunduğu desteklerin ana amacı, ailelerin nakit ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu bağlamda, Aile Destek Programı ve yaşlılık aylıkları gibi ekonomik destekler, dar gelirli ailelere sunulmaktadır.

2023 yılı itibariyle, çeşitli destekler Eylül ayı gibi tarihlerde ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına aktarıldı.

Çocuklu Ailelere Minimum 2.421 TL Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her yıl dar gelirli ailelere yönelik destek ödemelerini sürdürüyor.

Çocuklu aileler için sunulan Aile Destek Programı ve Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemesi (SED), ekonomik zorluk yaşayan ailelere yardımcı olmaya devam ediyor. SED programından yararlanan çocuklu ailelere, çocuk sayısına ve ihtiyaç durumlarına bağlı olarak 2.421 TL ile 4.358 TL arasında destek ödemeleri yapılmaktadır. Ödeme miktarları, çeşitli faktörlere dayalı olarak belirlenmektedir.

SED Ödeme Miktarları ve Şartları

SED ödemeleri, çocukların temel ihtiyaçlarının en düşük seviyede bile karşılanamadığı durumlarda ihtiyaç sahibi ailelere yapılmaktadır. Ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan aileler (örneğin afetzedeler, işten çıkarılanlar, sağlık güvencesi olmayanlar) bu destekten faydalanabilirler.

Ailede en az 1 çocuğa sahip olan ve ekonomik zorluk yaşadığı tespit edilen kişilere destek ödemeleri yapılmaktadır. İşte SED ödeme miktarları:

Okul öncesi çocuklar için: 2.421 TL

İlköğretim çağındaki çocuklar için: 3.632 TL

Ortaokul çağındaki çocuklar için: 3.874 TL

Ortaokul çağında olan ancak okumayan çocuklar için: 2.421 TL

Yükseköğretim gören çocuklar için: 4.358 TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklu ailelere yönelik desteklerin artarak devam ettiği ve SED Programı sayesinde ekonomik zorluk yaşayan ailelere önemli bir destek sağlandığını göstermektedir. Bu destekler, dar gelirli ailelerin daha iyi bir yaşam sürdürebilmelerine katkıda bulunmaktadır.