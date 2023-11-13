Aile Destek Programı Ödemelerine Kasım Ayı Zammı! İşte Detaylar:

Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeler, hane içindeki bireylerin gelirine göre belirlenmekte ve her ay düzenli olarak hesaplara aktarılmaktadır. Kasım ayı ödemeleri genellikle ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılmaktadır. Ancak, resmi bir açıklama olmadan kesin bir tarih belirtmek mümkün değildir.

Başvuru ve Ödeme Detayları

Aile Destek Programı'na başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurularak gerçekleştirilebilir. Başvuru şartları arasında Türk vatandaşı olmamak, Mavi Kart sahibi olmak, yerleşim adresinin yurt dışında olması gibi kriterler bulunmaktadır.

Ödeme Miktarları ve Kim Ne Kadar Alacak?

Aile Destek Programı ödemeleri, hane içindeki birey başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanmaktadır. Ödeme miktarları şu şekildedir:

450 TL ve altında olanlara: 1.250 TL

450 TL üzeri – 911,15 TL ve altında olanlara: 1.100 TL

911,15 TL üzeri – 1372,30 TL ve altında olanlara: 950 TL

1372,30 TL üzeri – 1833,45 TL’den az olanlara: 850 TL

Güncel Bilgiler ve Haber Takibi

Kasım ayındaki Aile Destek Programı ödemelerine dair güncel bilgiler ve resmi açıklamalar için haberlerimizi takip etmeye devam edin. Başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlar, e-Devlet Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan önemli bir destek olup, bu destekten yararlanmak isteyenlerin düzenli olarak güncel bilgilere erişmeleri büyük bir önem taşımaktadır.