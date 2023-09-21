Aile Bakanlığı Her Bir Çocuğu Olan Aileye 5.000 TL Ödeme Yapacak! Başvuru Şartları Neler?

Eğitim, her çocuğun hakkıdır ve geleceği için kritik bir unsur taşır. Ancak ülkemizde milyonlarca çocuk, yoksulluk, işsizlik, sağlık sorunları gibi sebeplerle eğitim fırsatlarından yeterince istifade edememektedir. Bu durum, hem çocukların hem de toplumun gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir.

2022'de Başlayan Aile Destek Programı

Türkiye'de bu sorunu çözmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal destek ödemeleri sunmaktadır. Bu program kapsamında, hanedeki kişi başına düşen gelire göre dört farklı gelir seviyesi için aylık yardım miktarları belirlenirken, aynı zamanda hanedeki çocuk sayısına göre ek destek ödemeleri de yapılmaktadır.

Eylül Ayında 579 Milyon TL Ödeme

Aile Destek Programı ödemeleri, 2023 yılında da devam etmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programın bir yıl daha uzatıldığını açıklamıştır. Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim giderlerini karşılamak üzere Eylül ayı içinde 579 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Ödemeler PTT Üzerinden

Aile Destek Programı ödemeleri, hak sahiplerine PTT aracılığıyla ulaştırılmaktadır. Ödemelerin ayın 15’inden itibaren yatırılması planlanmaktadır. Aile Destek Programı başvuruları ise e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabilmektedir.

4.990 TL'ye Kadar Eğitim Desteği

Aile Destek Programı ödemeleri, çocuklu ailelere 4.990 TL'ye kadar eğitim desteği sunmaktadır. Bu destek, çocukların okul masraflarını karşılamaya yardımcı olurken, okula devam etmelerini teşvik eder ve eğitimde fırsat eşitliği sağlar. Ayrıca, ailelerin ekonomik durumunu iyileştirir ve sosyal refahlarını artırır.

Aile Destek Programı, Türkiye'nin geleceği olan çocukların eğitimine önemli bir katkıda bulunan bir sosyal politikadır. Bu programın devamlılığı ve etkinliği için tüm paydaşların işbirliği içinde çalışması gerekmektedir. Aile Destek Programı'ndan yararlanan ailelerin ve çocukların da bu desteği en iyi şekilde değerlendirmesi ve eğitimlerine devam etmesi temenni edilmektedir.