AFAD ve Meteoroloji Uzmanlarından SMS ile Kırmızı Kodlu Uyarı! O İllerde Sağlam Fırtına Kopacak Önleminizi Alın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre, Türkiye genelinde hava durumu değişiyor. İşte detaylar:

Yağışlı Hava ve Bölgesel Tahminler

Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken, öğleden sonra ve akşam Antalya Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yaşanması öngörülüyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise yer yer kar yağışı görülecek.

Genel Hava Durumu

Ülkemizin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusu, Rize çevreleri ve Artvin kıyıları dışında, yağmur ve sağanak yağışlar öne çıkacak. Kuvvetli yağışların Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Çanakkale'nin doğusu, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde etkili olması bekleniyor.

Hava Sıcaklığı ve Rüzgar

Marmara ve Kıyı Ege'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyrederken, diğer bölgelerde normaller civarında olacak. Rüzgar genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden, Marmara, Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Çanakkale'nin doğusu, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Özellikle Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışlara dikkat edilmelidir.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

Bölgesel Hava Durumu

Marmara Bölgesi

Çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Ege Bölgesi

Çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Muğla: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi

Çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Mersin: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Konya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Düzce: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde (Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimleri hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rize: Çok bulutlu.

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri haric aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı.

Van: Çok bulutlu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Gaziantep: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı rapor doğrultusunda, önemli hava durumu değişiklikleri ve olası risklere karşı tedbirli olunması önemlidir. Halkın güvenliği açısından uyarı ve önerilere dikkat edilmesi, olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerekmektedir.