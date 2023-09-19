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AFAD İstanbul İçin Uyarıda Bulundu! İstanbul ve 5 İlçesi Aman Dikkat..

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AFAD İstanbul İçin Uyarıda Bulundu! İstanbul ve 5 İlçesi Aman Dikkat..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için fırtına uyarısında bulundu. İşte 19 Eylül 2023 tarihli İstanbul hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 19 Eylül 2023 hava durumu tahminlerini paylaştı. Milyonlarca kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da hava durumu, günlük yaşamın planlanmasında büyük bir öneme sahiptir. Vatandaşlar, güneşli mi, yağmurlu mu, rüzgarlı mı olacağını merak ederken, Meteoroloji'den gelen son verilerle İstanbul hava durumu hakkında bilgi sahibi oluyorlar.

Hava Durumu Tahmini:

Bugün için İstanbul'da hava durumu tahminleri parçalı ve az bulutlu bir günü işaret ediyor. Yani genel olarak gökyüzü parçalı bulutlarla kaplı olacak ve güneş de kendini gösterecek. Yağış beklenmiyor, bu nedenle yağmurluk veya şemsiye taşımanıza gerek yok.

Sıcaklık Durumu:

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul, mevsim normallerine uygun bir sıcaklıkla günü geçirecek. Bu nedenle mevsimlik giysilerle dışarı çıkabilirsiniz.

Fırtına Uyarısı:

Ancak dikkat çeken bir nokta, rüzgarla ilgili. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için fırtına uyarısında bulunuyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği ve zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) olabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle dışarıda rüzgara karşı dikkatli olmanız ve gerekli tedbirleri almanız önemlidir.

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