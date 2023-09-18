AFAD Duyurdu! İstanbul ve 5 İlçesinde Çok Şiddetli Olacak..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, İstanbul'da beklenen fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İstanbul, tarih verilerek yapılan bu kritik uyarı sonrasında dikkatleri üzerine çekti.

Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul'da hava durumu her zaman büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmeler ve İstanbul Valiliği'nin uyarıları İstanbul'da merakla takip ediliyor.

18 Eylül 2023 tarihine dair İstanbul hava durumu değerlendirmesi şu şekildedir:

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin edilmektedir.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği öngörülmektedir.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edilmektedir.

Fakat en dikkat çekici uyarı, fırtına ile ilgilidir:

Fırtınaya Dikkat! Tarih Verildi: O Güne Kadar Sürecek

Marmara bölgesinde rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklenmektedir. Bu nedenle olası olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları önemlidir.

Batı Karadeniz'de ise rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 5 ila 7, zaman zaman 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Bu fırtına, 19 Eylül 2023 tarihinde sabah saatlerine kadar etkisini sürdürecektir.

İstanbul Valiliği'nden Uyarı Geldi!

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinden de fırtına uyarısı yaparak vatandaşları bilgilendirdi. Yapılan uyarıda, "Batı Karadeniz'de rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

İstanbul'da yaşayan vatandaşların bu uyarılara dikkat etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları önemlidir. Fırtınanın neden olabileceği olumsuz etkilere karşı hazırlıklı olmak, can ve mal güvenliği açısından büyük bir önem taşımaktadır. Meteorolojik gelişmeleri takip etmek, olası riskleri minimize etmek adına önemlidir.