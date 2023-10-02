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Adıyaman'da korkutan deprem
Adıyaman'da korkutan deprem
Yayınlanma:
02 Ekim 2023 Pazartesi 11:44
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Adıyaman'da saat 11.10'da büyüklüğü 3, derinliği 5 kilometrede ölçülen bir deprem meydana geldi.
ayrıtılar birazdan
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