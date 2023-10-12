8'li Tuvalet Kağıdı Kampanyası: Sadece 44 TL'ye Düştü..

Temel bir hijyen ürünü olan tuvalet kağıdının fiyatları son dönemlerde artış göstermiş, tüketiciler için maliyetli hale gelmiştir. Ancak bazı marketler, vatandaşların ekonomik alışveriş yapabilmesi için indirim kampanyaları düzenlemektedir. İşte bu kampanyalardan biri daha! O markette 8'li tuvalet kağıdı sadece 44 TL'ye satışa sunuluyor.

Tuvalet Kağıdı İndirimi Vatandaşları Sevindiriyor

Son iki yıl içinde özellikle koronavirüs pandemisinin etkisiyle tuvalet kağıdı fiyatları yükselmiş ve tüketiciler için maliyetli bir ürün haline gelmiştir. Ancak bazı market zincirleri, bu ürünün fiyatını düşürerek vatandaşların daha uygun maliyetlerle alışveriş yapabilmesine yardımcı olmaktadır.

Migros Market'in İndirim Kampanyası

Migros Market, son dönemde yaptığı büyük indirimlerle dikkat çekmektedir. Bu indirimlerden biri de tuvalet kağıdı kategorisindedir. Kampanya kapsamında Migros'ta Sofia markasına ait 4 yapraklı 8'li tuvalet kağıdı, 99.88 TL yerine sadece 44.90 TL'ye satışa sunulmaktadır.

Kimler Kampanyadan Yararlanabilir?

Migros'un bu kampanyasından Migros Club Kart ve Migros Money kart sahipleri yararlanabilirler. Kampanya hem fiziksel mağazalarda hem de sanal market üzerinden geçerli olup, kısa bir süreliğine sunulmaktadır.

Tuvalet kağıdı, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır ve temizlik konusunda önemlidir. Bu tür indirim kampanyaları, tüketicilere ekonomik alışveriş fırsatı sunarak bütçelerine katkı sağlamaktadır. Tuvalet kağıdı ihtiyacınızı uygun fiyatlarla karşılamak için Migros'un bu kampanyasını değerlendirebilirsiniz