65 Yaş Üstü Vatandaşlara Devlet Desteği: Aylık 3.490 TL Maaş İmkanı!

Son dönemdeki ekonomik zorluklar, özellikle emeklileri ve 65 yaş üstü vatandaşları derinden etkilerken devlet, bu kesime yönelik destek miktarını artırdı.

DEVLET DESTEĞİ: MAAŞA BAĞLANACAK 3.490 TL HER AY PTT'DEN

Artık çalışmakta zorlanan ve 65 yaşını geçmiş bireylere devlet, belirli şartları karşılamaları durumunda her ay düzenli bir maaş ödemesi yapacak. Bu destek, 65 yaş maaşı olarak bilinen yaşlılık aylığı olarak adlandırılıyor. Ocak 2024 döneminde geçerli olacak zam öncesi, her ay 3.490 TL düzenli olarak hesaplara yatırılacak. Henüz başvuru yapmayanlar için detaylar ise şu şekilde.

65 YAŞ MAAŞI ALMAK İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR? BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

65 yaş aylığı, belirli kriterlere uyan kişilere verilmektedir. Bu kriterlere sahip olmak için şu şartları taşımanız gerekiyor:

65 yaşını doldurmuş olmak,

Kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz bir kişinizin olmaması,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan gelir veya aylık almıyor olmak,

Nafaka alıyor olmamak veya almanın mümkün olmaması,

Mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla belirlenmiş sürekli bir gelire sahip olmamak,

Muhtaçlığınızı İl veya İlçe Vakıf Mütevelli Heyetlerinden alacağınız belgelerle kanıtlamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?





65 yaş maaşı başvurusu yapabilmek için gerekli belgeler şunlardır:

Başvuru Formu: Aylık istek dilekçesi ve mal bildirim belgesini içeren form, başvuru sahibi tarafından doldurulup imzalanacaktır. Muhtaçlık Belgesi: İkametgâh ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği, yetkililer tarafından doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir. Vasilik Kararı (Eğer Gerekli İse): Aylık talebinin vasi tarafından yapılması durumunda mahkemeden alınmış vasilik kararı gereklidir.

2023 YILINDA 65 YAŞ MAAŞI NE KADAR?

Belirtilen şartları taşıyan kişilere, banka hesabı bulunması durumunda ödemeler bu hesaplara yapılırken, hesapları olmayanlar için ödemeler PTT şubeleri üzerinden gerçekleştirilir. Temmuz ayında yapılan zammın ardından 2023 yılında 65 yaş maaşı, aylık 3.490 TL olarak ödenmektedir.