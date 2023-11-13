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6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 6 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadesi kullanıldı.

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